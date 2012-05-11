ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

Markets |
＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１４日（月） ０８：５０ ４月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １５：００めど ４月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １３００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 日中韓首脳会談（北京、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１５日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ４０年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：４５ ４０年利付国債の入札結果 １３：３０ ３月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ ４月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ５月ＥＳＰフォーキャスト調査 １５：００ 投信概況４月分 １５：１５ 40年利付国債の第 非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ４月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ３月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ＥＵ財務相理事会 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１６日（水） ０８：５０ ３月第３次産業活動指数（経済産業省）［JPTERT=ECI］ ０８：５０ ３月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]（季節調整値改定予定） （予測中央値：前月比‐３．５％） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ４月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が会合であいさつ（フランクフルト） １３１５ＧＭＴ ４月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １６００ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １６３０ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １８００ＧＭＴ ４月２４─２５日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 英中銀インフレ報告 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１７日（木） ０８：５０ １─３月ＧＤＰ１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予想中央値：前期比＋０．９％、年率＋３．５％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ５年利付国債の入札発行 １０：３０ ２０年利付国債(５月債)の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ５年利付国債の入札結果 １３：００ ４月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １５：００ 全銀協会長会見 １５：１５ ５年利付国債の第 非価格競争入札結果 日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを通知 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ改定値 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事とゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １４００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６３５ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１８日（金） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 新型窓口販売方式による5年利付国債の発行条件等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、１９日まで） ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月２０日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２１日（月） １４：００ ３月景気動向指数改定値（内閣府） [JPCIIN=ECI] １５：００めど ４月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２２日（火） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（１日目） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０１５ＧＭＴ アトランタ地区連銀のロックハート総裁が金融政策について講演（香港） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ アトランタ地区連銀のロックハート総裁が討論会に参加（香港） １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２２００ＧＭＴ ４月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＯＥＣＤフォーラム（パリ、２３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月２３日（水） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ４月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] 日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを貸し付け ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月９─１０日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文