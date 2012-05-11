ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜５月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１４日（月） ０８：５０ ４月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] １５：００めど ４月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １３００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 日中韓首脳会談（北京、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月１５日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ４０年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：４５ ４０年利付国債の入札結果 １３：３０ ３月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ ４月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ５月ＥＳＰフォーキャスト調査 １５：００ 投信概況４月分 １５：１５ 40年利付国債の第 非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ４月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ３月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ＥＵ財務相理事会 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１６日（水） ０８：５０ ３月第３次産業活動指数（経済産業省）［JPTERT=ECI］ ０８：５０ ３月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]（季節調整値改定予定） （予測中央値：前月比‐３．５％） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ４月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が会合であいさつ（フランクフルト） １３１５ＧＭＴ ４月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １６００ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １６３０ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １８００ＧＭＴ ４月２４─２５日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 英中銀インフレ報告 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１７日（木） ０８：５０ １─３月ＧＤＰ１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予想中央値：前期比＋０．９％、年率＋３．５％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ５年利付国債の入札発行 １０：３０ ２０年利付国債(５月債)の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ５年利付国債の入札結果 １３：００ ４月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １５：００ 全銀協会長会見 １５：１５ ５年利付国債の第 非価格競争入札結果 日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを通知 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ改定値 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事とゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １４００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６３５ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ５月１８日（金） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 新型窓口販売方式による5年利付国債の発行条件等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、１９日まで） ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ５月１９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月２０日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２１日（月） １４：００ ３月景気動向指数改定値（内閣府） [JPCIIN=ECI] １５：００めど ４月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２２日（火） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（１日目） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０１５ＧＭＴ アトランタ地区連銀のロックハート総裁が金融政策について講演（香港） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ アトランタ地区連銀のロックハート総裁が討論会に参加（香港） １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２２００ＧＭＴ ４月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＯＥＣＤフォーラム（パリ、２３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月２３日（水） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ４月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] 日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを貸し付け ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月９─１０日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（