ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２４日（木） 国際協力会議「アジアの未来」（２５日まで） 岩田一政・日本経済研究センター理事長がパネル討論司会（２４日） 玄葉光一郎外相が基調講演（２４日） マハティール・元マレーシア首相が対談に参加（２５日） ０８：３０ ５月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省） １４：００ 金融経済月報（日銀） １５：１５ ２０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８００ＧＭＴ ５月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が大学で講演（ローマ） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １７００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が外交問題評議会で講演 （ニューヨーク） ４月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ５月中国ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） -------------------------------------------------------------------------------- ５月２５日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ４月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：+0.1％） ０８：３０ ５月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値：‐0.6％） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ６月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０９３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演 （独エルトビル） １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ５月２６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２８日（月） 日銀金融政策決定会合・議事要旨（４月２７日分） ０８：５０ ４月の企業向けサービス価格指数(日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 スティーブンス豪中銀総裁が講演（シドニー） 韓国［釈迦誕生日］、米国［メモリアルデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ５月２９日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ４月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] ０８：５０ ４月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ １０年利付国債(６月債)の発行予定額等 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １５：１５ ２年利付国債の第 非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ブラジル中銀通貨政策委員会（３０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月３０日（水） ０８：１３ ５月製造業ＰＭＩ（マークイット）[JPRPMI=ECI] ０８：５０ 貿易統計（5月上旬分） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ４月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢのオペレーションと経済アップデート」（サンアントニオ） １７３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が雇用関連のブリーフィングに参加 （ニューヨーク） ２０３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （マサチューセッツ州ウースター） ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） 東アジアに関する世界経済フォーラム（バンコク、１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月３１日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ３０年利付国債(６月債)の発行予定額等 １０：３０ ４月毎月勤労統計（厚生労働省） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ ４月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] １４：００ ４月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏生産者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRPPI=ECI] ０７５５ＧＭＴ ５月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １１３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２００ＧＭＴ 米クリーブランド地区連銀主催の会議でピアナルト総裁が講演 （クリーブランド） １２１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） アイルランド、新財政協定参加の是非問う国民投票 -------------------------------------------------------------------------------- ＜６月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ６月１日（金） 閣議、閣議後会見 ユーロマネー・ジャパン・フォレックス・フォーラム２０１２ ０８：５０ １─３月法人企業統計（財務省）[JPBUSX=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０７５８