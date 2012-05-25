ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ５月２８日（月） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合・議事要旨（４月２７日分） ０８：５０ ４月の企業向けサービス価格指数(日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 スティーブンス豪中銀総裁が講演（シドニー、２７日２３１０ＧＭＴ） 韓国［釈迦誕生日］、米国［メモリアルデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ５月２９日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ４月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.77倍） ０８：３０ ４月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.5％） ０８：３０ ４月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋2.4％） ０８：５０ ４月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋6.3％） １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ １０年利付国債(６月債)の発行予定額等 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １５：１５ ２年利付国債の第 非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ブラジル中銀通貨政策委員会（３０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月３０日（水） ０８：１３ ５月製造業ＰＭＩ（マークイット）[JPRPMI=ECI] ０８：５０ 貿易統計（5月上旬分） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ４月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０７００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に欧州システミックリスク理事会 の年次報告書を提出 ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢのオペレーションと経済アップデート」（サンアントニオ） １７３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が雇用関連のブリーフィングに参加 （ニューヨーク） ２０３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （マサチューセッツ州ウースター） ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） 東アジアに関する世界経済フォーラム（バンコク、１日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ５月３１日（木） ０８：５０ ４月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋0.5％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ３０年利付国債(６月債)の発行予定額等 １０：３０ ４月毎月勤労統計（厚生労働省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ ４月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋3.2％） １４：００ ４月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏生産者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRPPI=ECI] ０７５５ＧＭＴ ５月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １１３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２００ＧＭＴ 米クリーブランド地区連銀主催の会議でピアナルト総裁が講演 （クリーブランド） １２１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） アイルランド、新財政協定参加の是非問う国民投票 -------------------------------------------------------------------------------- ＜６月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ６月１日（金） 閣議、閣議後会見 ユーロマネー Ｊａｐａｎ Ｆｏｒｅｘ Ｆｏｒｕｍ ２０１２ ０８：５０ １─３月法人企業統計（財務省）[JPBUSX=ECI] １０：３０ 流動性供給入札 １２：４５ 流動性供給入札結果 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] ５月米自動車販売台数 東アジアに関する世界経済フォーラム（バンコク、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月４日（月） ０８：５０ マネタリーベース（日銀）[JPMONB=ECI] １２：３０ 白川日銀総裁が内外情勢調査会で講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 タイ［仏誕節］、英国［バンクホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月５日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USRE