ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜６月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ６月１８日（月） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：００─１４：００ 林芳正自民党政調会長代理講演 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １３：００ ５月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ 金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Ｇ２０首脳会議（１９日まで、メキシコ・ロスカボス） インド中銀金融政策決定会合 ５月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] アウン・サン・スー・チー氏が訪英（２４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１９日（火） 閣議・閣議後会見 １０：３０ 2年利付国債(7月債)の発行予定額等 １４：００ ４月景気動向指数改定値（内閣府） [JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 Ｇ２０首脳会議（最終日、メキシコ・ロスカボス） 米連邦公開市場委員会（２０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２０日（水） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合・議事要旨（５月２２・２３日分） ０８：５０ ５月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出+9.3％、輸入+2.9％、貿易赤字5611億円） １４：００めど ５月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ５月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ５月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２２４５ＧＭＴ 第１・四半期ニュージーランドＧＤＰ ＥＣＢ理事会（２１日まで、金利発表なし） ノルウェー中銀金利決定会合 独オランダ首脳会談 国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）（２２日まで、ブラジル・リオデジャネイロ） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２１日（木） ０８：３０ ６月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０─１２：００ 石田日銀審議委員講演（鹿児島市） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 流動性供給入札結果 １４：３０─１５：００ 石田日銀審議委員会見（鹿児島市） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀月報 ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ２２００ＧＭＴ ５月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] 台湾中銀金融政策決定会合 ＥＣＢ理事会（最終日、金利発表なし） ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） アウン・サン・スー・チー氏が英議会で演説 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２２日（金） 閣議・閣議後会見 月例経済報告等関係閣僚会議 １２：３０ ６月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ６月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １６３０ＧＭＴ 米クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁が講演（クリーブランド） ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） 中国［端午節］ フランス・ドイツ・スペイン・イタリア首脳がユーロ圏危機について協議（ローマ） 国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）（最終日、ブラジル・リオデジャネイロ） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２５日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２６日（火） 閣議・閣議後会見 ０８：５０ ５月の企業向けサービス価格指数（日銀） １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ １０年利付国債(7月債)の発行予定額等 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ハンガリー中銀金利決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２７日（水） １０：３０ 新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ６月２８日（木） ０８：５０ ５月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] ０８：５０ 対外及