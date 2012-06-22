ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２５日（月） １５：００─１６：００ 谷垣自民党総裁講演（日本外国特派員協会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２６日（火） 閣議・閣議後会見 ０８：５０ ５月の企業向けサービス価格指数（日銀） １０：００ 財政制度審議会財政投融資分科会 １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ １０年利付国債(7月債)の発行予定額等 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ハンガリー中銀金利決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２７日（水） １０：３０ 新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ６月２８日（木） ０８：５０ ５月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５５ＧＭＴ ６月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２３００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（コロラド州アスペン） 「ＦＲＢに景気刺激は可能か」 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２９日（金） 閣議・閣議後会見 ０８：３０ ５月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：0.0％） ０８：３０ ６月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値：-0.7％） ０８：３０ ５月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.80倍） ０８：３０ ５月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.6％） ０８：３０ ５月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋2.4％） ０８：５０ ５月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]（予測中央値：前月比‐2.8％） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １４：００ ５月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]（予測中央値：前年比＋6.7％） １４：００ ５月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １９：００ 外為平行操作の実施状況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] ０６４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３０５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （アーカンソー州リトルロック） １３４５ＧＭＴ ６月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） 英中銀金融安定報告 独議会がＥＳＭと新財政協定の採決実施 -------------------------------------------------------------------------------- ６月３０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ゼーリック世銀総裁が任期満了に伴い退任 -------------------------------------------------------------------------------- ＜７月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ７月１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] キプロスがＥＵ議長国に メキシコ大統領選 豪炭素税導入 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２日（月） 日銀短観 １３３０─１５３０ 山口日銀副総裁が都内開催のパネルディスカッション 「東京─北京フォーラム」に参加 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 香港［香港特別行政区設立記念日の翌日］ -------------------------------------------------------------------------------- ７月３日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 短観業種別係数 ０８：５０ マネタリーベース（日銀）[JPMONB=ECI] １０：３０ ５月毎月勤労統計（厚生労働省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月４日（水） ０８：５０ 短観 ＣＰ発行環境 １４：００ 「生活意識に関するアンケート調査」（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ５月豪小売売上高（連邦統計局）