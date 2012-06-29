ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜７月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ７月１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] キプロスがＥＵ議長国に メキシコ大統領選 豪炭素税導入 香港返還１５周年 ＥＵのイラン産原油禁輸発動 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２日（月） ０８：５０ ６月日銀短観 １３：００ オリンパス ライフ・産業事業新製品発表会 １３：３０─１５：３０ 山口日銀副総裁が都内でパネルディスカッション「東京─北京フォーラム」に参加 １４：００ 自販連・全軽自協 新車販売概況（６月分） １４：３０ 電気料金審査専門委員会（第９回） １５：００過ぎ ６月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテ） １５：１０ 楽天 電子書籍事業に関する記者会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７１５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が 「金融危機後のＦＲＢの金融政策」に関するパネルディスカッションに参加 トロイカがキプロスに関する調査に着手（ニコシア） 香港［香港特別行政区設立記念日の翌日］ -------------------------------------------------------------------------------- ７月３日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 短観業種別係数 ０８：５０ マネタリーベース（日銀）[JPMONB=ECI] １０：３０ ５月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 スウェーデン中銀金融政策決定会合（４日まで） ６月米自動車販売台数 -------------------------------------------------------------------------------- ７月４日（水） ０８：５０ 短観 ＣＰ発行環境（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ 「生活意識に関するアンケート調査」（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ５月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０２３０ＧＭＴ ６月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７３０ＧＭＴ スウェーデン中銀が金利決定発表 ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] 英中銀金融政策委員会（５日まで） 独伊首脳が会合 米国［独立記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ７月５日（木） 日銀支店長会議 ０９：００ 白川総裁あいさつ（要旨公表は０９：３０ごろ） １４：００ さくらリポート（解禁は１４：３０） １５：１５ 大阪支店長会見 １７：２０ 名古屋・札幌・福岡支店長会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ５月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 マレーシア中銀金融政策決定会合 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） -------------------------------------------------------------------------------- ７月６日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ マネタリーベース（日銀）[JPMONB=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ５月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] 日本経済新聞社主催「ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行総会記念フォーラム」 １３：３５─１３：４５ 安住財務相あいさつ １３：４５─１５：００ ラガルド国際通貨基金ＩＭＦ専務理事が基調講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] ドラギＥＣＢ総裁、モンティ伊首相、ファビウス仏外相が経済会議に参加 （仏エクサン・プロバンス） -------------------------------------------------------------------------------- ７月７日（土） １１：００─１２：００ ラガルドＩＭＦ専務理事講演（慶大三田キャンパス） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月９日（月） ０８：５０ ６月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] 竹本 ０８：５０ ５月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] 時間未定 ６月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５５５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が経済見通しについて講演 （米アイダホ州コー・ダリーン） ユーロ圏財務相会合 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１０日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ６月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] １４：００ ６月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ７月ＥＳＰフォーキャスト調査（日経センター） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業