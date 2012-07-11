ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜７月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ７月１１日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 企業物価指数（５月確報・６月速報、日銀） ０８：５０ ５月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］ １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １５：００めど ６月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０３１５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事と黒田アジア開銀総裁、 アジア開銀・ＩＭＦの会合で講演（バンコク） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１２日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 5年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １４：３０ ６月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間０１３０ＧＭＴ ０１３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁、地中海諸国中銀のセミナー後に会見 （カサブランカ） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９４０ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁、経済見通しについて講演 （米オレゴン州ポートランド） インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（プノンペン） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１３日（金） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １３：３０ ５月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 奥田国際協力銀行総裁定例会見 １４：４０ 金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０２００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０２００ＧＭＴ ６月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １７２０ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が地域経済について講演 （米ミシシッピ州ジャクソン） 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１６日（月）祝日（海の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＩＭＦ世界経済見通し -------------------------------------------------------------------------------- ７月１７日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀が金利発表 １３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ６月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１８日（水） ０８：５０ 日銀６月１４、１５日開催金融政策決定会合議事要旨 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ ６月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、下院金融委員会で証言 半期に一度の金融政策報告（ワシントン） １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ６月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ７月１９日（木） ０８：３０ ７月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債(７月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ５月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財