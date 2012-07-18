ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜７月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ７月１６日（月）祝日（海の日） 西村日銀副総裁がメキシコに出張、メキシコ市でＣＥＭＬＡ６０周年コンファランスに出席 （２２日まで） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３３０ＧＭＴ ＩＭＦ世界経済見通し １４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１７日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀が金利発表 １３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ６月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院銀行住宅都市委員会で証言 半期に一度の金融政策報告（ワシントン） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁、経済見通しと金融政策について 講演（米ペンシルベニア州エリー） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１８日（水） ０８：５０ 日銀６月１４、１５日開催金融政策決定会合議事要旨 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ ６月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、下院金融委員会で証言 半期に一度の金融政策報告（ワシントン） １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ６月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ７月１９日（木） ０８：３０ ７月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債(７月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ５月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） -------------------------------------------------------------------------------- ７月２０日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １２：３０ ７月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] １０００ＧＭＴ ユーロ圏財務相電話会議 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２２日（日） -------------------------------------------------------------------------------- ７月２３日（月） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２４日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ２年利付国債(８月債)の発行予定額等 １０：３０ 流動性供給入札 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ（３カ月物あり） １２：４５ 流動性供給入札結果 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が昼食会で講演 ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２５日（水） ０８：５０ ６月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] １０：３０─１２：００ 山口日銀副総裁が金融経済懇談会に出席（広島市） １４：３０─１５：００ 山口日銀副総裁会見（広島市） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、政策金利発表 タイ中銀金融政策決定会合 ノワイエ仏中銀総裁が「欧州金融危機の解決」に関する会合で講演（ダブリン） -------------------------------------------