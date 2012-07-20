ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜７月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ７月２３日（月） 月例経済報告等に関する関係閣僚会議 １０：００ 参議院一体改革特別委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２４日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ２年利付国債(８月債)の発行予定額等 １０：３０ 流動性供給入札 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ（３カ月物あり） １２：４５ 流動性供給入札結果 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０３０５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が昼食会で講演（シドニー） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２５日（水） ０８：５０ ６月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出-3.0％、輸入+1.2％、貿易赤字1350億円） １０：３０─１２：００ 山口日銀副総裁が金融経済懇談会に出席（広島市） １４：３０─１５：００ 山口日銀副総裁会見（広島市） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、政策金利発表 タイ中銀金融政策決定会合 ノワイエ仏中銀総裁が「欧州金融危機の解決」に関する会合で講演（ダブリン） -------------------------------------------------------------------------------- ７月２６日（木） ０８：５０ ６月の企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０９：４０ 白川日銀総裁、ＦＩＡカンファレンスで講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 １０：３０ １０年利付国債(８月債)の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ＥＵ財務相理事会（予算会合） -------------------------------------------------------------------------------- ７月２７日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ６月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：0.0％） ０８：３０ ７月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値：-0.7％） ０８：５０ ６月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋１．２％） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ７月２８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月３０日（月） ０８：５０ ６月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月３１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ６月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] ０８：３０ ６月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] ０８：３０ ６月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] １０：３０ ６月毎月勤労統計（厚生労働省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １４：００ ６月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] １４：００ ６月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０７５５ＧＭＴ ７月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（８月１日まで） インド金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ＜８月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ８月１日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ
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