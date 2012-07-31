ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ７月３１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークイット）[JPRPMI=ECI] ０８：３０ ６月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.82倍） ０８：３０ ６月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.4％） ０８：３０ ６月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋2.9％） ０８：５０ 日銀議事録 ２００２年１月─６月開催決定会合 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ ４０年利付国債(８月債)の発行予定額等 １０：３０ ６月毎月勤労統計（厚生労働省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １４：００ ６月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]（予測中央値：前年比＋9.4％） １４：００ ６月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０７５５ＧＭＴ ７月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １３４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ２０００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が米経済に関する討論会に参加（ロサンゼルス） 米連邦公開市場委員会（８月１日まで） 伊仏首脳会談 ユーロ圏危機について協議（パリ） インド金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ＜８月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ８月１日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １５：００ 財政資金対民間収支(7月中実績・8月中見込) １５：３０ ６月末税収実績 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １３００ＧＭＴ 米財務省、四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）の詳細発表 １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] 英中銀金融政策委員会（２日まで） ７月米自動車販売台数 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １０：３０─１２：００ 森本日銀審議委員が石川県金融経済懇談会に出席 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １４：００─１４：３０ 森本日銀審議委員が記者会見 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ６月および第２・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] スペイン国債入札 タイは休場［三宝節］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月３日（金） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ７月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ８月４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月６日（月） １４：００ ６月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月７日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、ＦＲＢのタウンホールミーティングで 金融教育の重要性について講演・質疑応答 １９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ８月８日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ６月・上半期の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] 時間未定 ７月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・ 単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １