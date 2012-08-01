ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜８月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ８月１日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １５：００ 財政資金対民間収支（７月中実績・８月中見込み） １５：３０ ６月末税収実績（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １３００ＧＭＴ 米財務省、四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）の詳細発表 １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] 英中銀金融政策委員会（２日まで） ７月米自動車販売台数 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０─１２：００ 森本日銀審議委員が石川県金融経済懇談会に出席 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００─１４：３０ 森本日銀審議委員が記者会見 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ６月および第２・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] スペイン国債入札 タイは休場［三宝節］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月３日（金） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ７月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ８月４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月６日（月） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ ６月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月７日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ４０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、ＦＲＢのタウンホールミーティングで 金融教育の重要性について講演・質疑応答 １９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ８月８日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ６月・上半期の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(７月中：指定報告機関ベース) （財務省） 時間未定 ７月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・ 単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月９日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ６月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ ７月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ７月工作機械受注額 １５：００ ８月フォーキャスト調査（日経センター） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１３０ＧＭＴ ７月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ７月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 韓国中銀金融政策決定会合 インドネシア中銀金融政策決定会合 シンガポール［独立記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月１０日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ７月企業物価指数（日