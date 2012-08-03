ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜８月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ８月６日（月） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ ６月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月７日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ４０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、ＦＲＢのタウンホールミーティングで 金融教育の重要性について講演・質疑応答 １９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ８月８日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ６月・上半期の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(７月中：指定報告機関ベース) （財務省） ０８：５０ ７月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] 時間未定 ７月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・ 単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月９日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ６月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋１０．９％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０８：５０ ７月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ ７月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ７月工作機械受注額 １５：００ ８月フォーキャスト調査（日経センター） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１３０ＧＭＴ ７月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ７月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 韓国中銀金融政策決定会合 インドネシア中銀金融政策決定会合 シンガポール［独立記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月１０日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ７月企業物価指数（日銀） （予測中央値：前年比-1.6％） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：３０ ６月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 日銀８月金融経済月報 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀金融政策報告 ０６００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １８００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ７月中国貿易統計[CNTRD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ８月１１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１３日（月） ０８：５０ ４─６月ＧＤＰ１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予測中央値：前期比プラス０．６％、年率プラス２．５％） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 タイ［王妃誕生日（振替）］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月１４日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ６月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］ ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（７月会合分） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１５日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ８月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ７月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=EC