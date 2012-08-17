ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜８月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ８月１８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ７月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ８月１９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２０日（月） １４：００ ６月景気動向指数改定値（内閣府） [JPCIIN=ECI] １５：３０ 五十嵐財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ 第２・四半期タイＧＤＰ １２３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 インド［イスラム教断食明け祭］、シンガポール［ハリラヤプアサ（振替）］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月２１日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２４５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が米経済見通しと 中南米への影響について講演・質疑応答 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 スペイン短期債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２２日（水） ０８：５０ ７月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：2725億円の赤字） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １８００ＧＭＴ ７月３１日─８月１日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ロシアがＷＴＯに正式加盟 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２３日（木） ０８：５０ ７月企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース)（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債(９月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 時間未定 財務副大臣記者会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２４日（金） 閣議、閣議後会見 時間未定：月例経済報告関係閣僚会議 ０８：３０ ８月ロイター短観[JP/TAN] １４：３０─１６：００ 白川日銀総裁が地元経済４団体共催懇談会で講演（大阪市） １６：４５─１７：１５ 白川日銀総裁会見（大阪市） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が下院委員会に出席 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] ７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 独ギリシャ首脳会談 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＡＳＥＡＮ経済相会合（プノンペン） -------------------------------------------------------------------------------- ８月２６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２７日（月） １２：３０ ８月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が米経済と金融政策の見通しについて講演（香港） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演・ 質疑応答（オハイオ州ニューアーク） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） 英国［サマー・バンク・ホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月２８日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ ０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ブラジル中銀金融政策決定会合（２９日まで） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） スペイン短期債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２９日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） イタリア短期債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月３０日（木） ０８：５０ ７月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５５ＧＭＴ ８月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=