ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ９月１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ８月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、５日まで） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、５日まで） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月３日（月） ０８：５０ ４─６月法人企業統計[JPBUSX=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、５日まで） 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット） 米国、カナダ［以上、レーバーデー］、ベトナム［国慶節（振替）］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月４日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ マネタリーベース（日銀） １０：３０ ７月毎月勤労統計（厚生労働省） １０年利付国債の入札発行 ５年利付国債(９月債)の発行予定額等 １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １０３０ＧＭＴ ファンロンパイＥＵ大統領がメルケル独首相と会談 ギリシャやスペインなどユーロ圏問題を協議へ（ベルリン） １２００ＧＭＴ ７月ブラジル鉱工業生産 １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 仏伊首脳会談（ローマ） ８月米自動車販売台数 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット） クリントン米国務長官が訪中（５日まで） 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、５日まで） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月５日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 宮尾日銀審議委員が下関市で金融経済懇談会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ 宮尾日銀審議委員、下関市で会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０２３０ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２００ＧＭＴ ８月ブラジル拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ）[BRIPCA=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀、政策金利発表 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 タイ中銀金融政策決定会合 英中銀金融政策委員会（６日まで） 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット） クリントン米国務長官が訪中（最終日） 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、最終日） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月６日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ３０年利付国債の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４０─１４：００ 白川日銀総裁講演（読売国際経済懇話会） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果 １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年債・１０年債・３０年債入札条件 独スペイン首脳会談（マドリード） スペイン国債入札 スウェーデン中銀、金利発表 マレーシア中銀金融政策決定会合 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月７日（金） 閣議、閣議後会見 １４：００ ７月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０６００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） ブラジル［独立記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９月９日まで） ＡＰＥＣ首脳会議（ウラジオストク、９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局） ＡＰＥＣ首脳会議（ウラジオストク、最終日） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１０日（月） 民主党代表選告示 ０８：５０ ７月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ ４─６月ＧＤＰ２次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] ０８：５０ ８月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] １４：００ ８月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] 時間未定 ８月景気ウォッチャ