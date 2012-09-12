ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１２日（水） １３：００─１５：００ 民主党代表選立候補者討論会（日本記者クラブ主催） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 米連邦公開市場委員会（１３日まで） イタリア短期国債入札 米アップル( AAPL.O )のイベント ドイツ憲法裁判所、ＥＳＭと新財政協定の合憲性判断 オランダ議会選挙 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１３日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) （財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ８月首都圏マンション市場動向 １４：３０ ８月投信概況 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ 米ＦＲＢ経済予測発表 １８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長の記者会見 英中銀四半期報告 韓国中銀金融政策決定会合 インドネシア中銀金融政策決定会合 フィリピン中銀金融政策決定会合 イタリア固定利付債入札 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１４日（金） 閣議、閣議後会見 自民党総裁選告示 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 国債投資家懇談会 １３：３０ ７月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４日（金） ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計（統計局） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ８月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ） １７４５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（フィラデルフィア） ユーロ圏財務相会合（キプロス） ＥＵ財務相理事会非公式会合（キプロス、１５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１５日（土） １３：００─１５：００ 自民党総裁選・公開討論会（日本記者クラブ） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＥＵ財務相理事会非公式会合（キプロス、最終日） ユーロ圏財務相会合（キプロス） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１６日（日） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１７日（月） 祝日（敬老の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 インド中銀金融政策決定会合 マレーシア休場［マレーシア・デー（振替）］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月１８日（火） 日銀金融政策決定会合（１日目） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演「現在の経済問題の見通し」 （ミシガン州アンアーバー） １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 ２２１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が夕食会でスピーチ （ニューヨーク） ８月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１９日（水） 日銀金融政策決定会合（２日目） １０：００─１２：００ 自民党総裁選・公開討論会（外国特派員協会) １４：００─１６：００ 自民党青年局・女性局主催 公開討論会 １４：００ ７月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：３０ 白川日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ９月５─６日の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３４５ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 （ミズーリ州カンザスシティー） １４００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし、２０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２０日（木） ０８：３０ ９月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ８月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] ０８：５０ 資金循環統計 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ 2年利付国債（10月債）の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 流動性供給入札結果 １４：００ 日銀月報 １５：００ 全国証券大会 １５：３５─ 白川日銀総裁があいさつ １４：００めど ８月外国投信概況 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]