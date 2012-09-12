ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。
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＜９月に予定される行事＞
中下旬
１４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]
１４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会）
１４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会）
１６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会）
時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会）
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９月１２日（水）
１３：００─１５：００ 民主党代表選立候補者討論会（日本記者クラブ主催）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０８３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表
米連邦公開市場委員会（１３日まで）
イタリア短期国債入札
米アップル(AAPL.O)のイベント
ドイツ憲法裁判所、ＥＳＭと新財政協定の合憲性判断
オランダ議会選挙
夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで）
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９月１３日（木）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) （財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ ８月首都圏マンション市場動向
１４：３０ ８月投信概況
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０７３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
１６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]
１７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
１８００ＧＭＴ 米ＦＲＢ経済予測発表
１８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
１８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長の記者会見
英中銀四半期報告
韓国中銀金融政策決定会合
インドネシア中銀金融政策決定会合
フィリピン中銀金融政策決定会合
イタリア固定利付債入札
夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで）
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９月１４日（金）
閣議、閣議後会見
自民党総裁選告示
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等
１０：３０ 国債投資家懇談会
１３：３０ ７月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
１４日（金）
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計（統計局）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１３１５ＧＭＴ ８月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI]
１３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１７００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ）
１７４５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（フィラデルフィア）
ユーロ圏財務相会合（キプロス）
ＥＵ財務相理事会非公式会合（キプロス、１５日まで）
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９月１５日（土）
１３：００─１５：００ 自民党総裁選・公開討論会（日本記者クラブ）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
ＥＵ財務相理事会非公式会合（キプロス、最終日）
ユーロ圏財務相会合（キプロス）
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９月１６日（日）
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９月１７日（月） 祝日（敬老の日）
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
インド中銀金融政策決定会合
マレーシア休場［マレーシア・デー（振替）］
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９月１８日（火）
日銀金融政策決定会合（１日目）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録
０８３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
０９００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演「現在の経済問題の見通し」
（ミシガン州アンアーバー）
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
２２１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が夕食会でスピーチ
（ニューヨーク）
８月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI]
スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札
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９月１９日（水）
日銀金融政策決定会合（２日目）
１０：００─１２：００ 自民党総裁選・公開討論会（外国特派員協会)
１４：００─１６：００ 自民党青年局・女性局主催 公開討論会
１４：００ ７月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI]
１５：３０ 白川日銀総裁会見
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０８３０ＧＭＴ ９月５─６日の英金融政策委員会の議事録
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
１３４５ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演
（ミズーリ州カンザスシティー）
１４００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
ＥＣＢ理事会（金利発表なし、２０日まで）
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９月２０日（木）
０８：３０ ９月ロイター短観[JP/TAN]
０８：５０ ８月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI]
０８：５０ 資金循環統計
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等
１０：３０ 流動性供給入札
１０：３０ 2年利付国債（10月債）の発行予定額等
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果
１２：４５ 流動性供給入札結果
１４：００ 日銀月報
１５：００ 全国証券大会
１５：３５─ 白川日銀総裁があいさつ
１４：００めど ８月外国投信概況
１７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０６００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
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