ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２７日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５５ＧＭＴ ９月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ８月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ９月２８日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：０．８３倍） ０８：３０ ８月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：４．３％） ０８：３０ ８月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋１．０％） ０８：３０ ８月全国消費者物価（総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：前年比‐０．２％） ０８：３０ ９月東京都区部消費者物価（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値：前年比‐０．３％） ０８：５０ ８月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]（予測中央値：前月比‐０．５％） ０８：５０ ８月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI]（予測中央値：前年比‐０．２％） １４：００ ８月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]（予測中央値：前年比‐７．７％） １４：００ ８月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ７・８月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ メルケル独首相がドイツに関する会合で講演（ベルリン） １７００ＧＭＴ ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演・質疑応答 「景気の現状とビジネス環境についての分析」（リッチモンド、米テキサス州） スペイン銀行ストレステストの結果公表 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 日中国交正常化４０周年 -------------------------------------------------------------------------------- ９月３０日（日） -------------------------------------------------------------------------------- ＜１０月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １０月１日（月） ０８：５０ ９月日銀短観 (予測中央値：大企業足元ＤＩ製造業‐３、同非製造業＋６） １２：３０─１４：００ 藤井民主党税調会長講演「税制改正と今後の日本の展望」 １４：００ 生活意識に関するアンケート調査（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ （サンフランシスコ）質疑応答なし 中国［国慶節、中秋節］、香港［中秋節翌日］ 、韓国［秋夕］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月２日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ９月のマネタリーベース（日銀） ０８：５０ ９月日銀短観、業種別計数 １０：３０ ８月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ９月米自動車販売台数 中国［国慶節、中秋節］、香港［国慶節翌日］、インド［ガンジー誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月３日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMSF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] 英中銀金融政策委員会（４日まで） 米大統領選：大統領正候補討論会（コロラド州デンバー） アイスランド中銀が金利発表 アジア開発銀行「２０１２年アジア開発見通し改定版」発表 中国［国慶節、中秋節］、韓国［開天節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月４日（木） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表、リュブリャナ）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ