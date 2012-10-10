ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１０月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １０月１１日（木） ０８：５０ ８月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐２．５％） ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（９月１８，１９日分） ０８：５０ ９月貸出・吸収資金動向（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ９月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ キム世銀総裁が記者会見（東京） ００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０２００ＧＭＴ 日独財務相会談 ０２３５ＧＭＴ 城島財務相とラガルドＩＭＦ専務理事会談 ０４００ＧＭＴ ショイブレ独財務相会見 ０４００ＧＭＴ ＢＲＩＣｓ諸国会合 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６００ＧＭＴ Ｇ２４大臣会合 ０６１０ＧＭＴ 日英財務相会談 ０６３５ＧＭＴ 日米財務相会談 ０６４５ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７３０ＧＭＴ イエレンＦＲＢ副議長がＩＭＦパネル討論会に参加 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １１００ＧＭＴ ノーベル賞（文学）発表 １２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ スタインＦＲＢ理事が講演 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １５１５ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のラスキン理事がパネル討論会に出席 １６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて 講演・質疑応答（ペンシルベニア州エイボンデール） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ２２００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がメディア取材に応じる Ｇ７財務相会合（東京） インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 ガイトナー米財務長官が訪日（１３日まで） 米大統領選：副大統領正候補討論会（ケンタッキー州ダンビル） 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） イタリア国債入札 国際金融協会年次総会（東京、１２日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １０月１２日（金） 閣議、閣議後会見 （時間未定）月例経済報告関係閣僚会議 ０８：５０ ８月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ ９月マネーストック（日銀） ０８：５０ ９月企業物価指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １５：００ ９月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ 第３・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ００００ＧＭＴ シンガポール金融管理局金融政策声明 ０６４５ＧＭＴ ８月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １６３５ＧＭＴ リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が講演 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） 国際金融協会年次総会（東京、最終日） ガイトナー米財務長官が訪日（１３日まで） ブラジル［守護聖人の日］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月１３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） ガイトナー米財務長官が訪日（最終日） ９月中国貿易収支[CNTRD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １０月１４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、最終日） 世界経済フォーラム・モスクワ会合 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１５日（月） １０：００ ２０１２年アジア証券・投資アナリスト連合会（ＡＳＩＦ）東京大会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ９月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] １２００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 １２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （バージニア州ロアノーク） １７１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（セントルイス） -------------------------------------------------------------------------------- １０月１６日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） ＊１１：３０過ぎ ドル供給オペ（３カ月物あり） 日銀 １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＊夕方 日銀成長基盤支援のドル供給オペ第一回結果公表 竹本 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済見通しについて講演・質疑応答 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省）[USCPI=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 スペイン１２カ月物・１８カ月物ＴＢ入札 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１７日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ １０月３─４日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] タイ中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１８日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国