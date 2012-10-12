ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１０月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １０月１３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） ガイトナー米財務長官が訪日（最終日） ９月中国貿易収支[CNTRD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １０月１４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、最終日） 世界経済フォーラム・モスクワ会合 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１５日（月） １０：００ ２０１２年アジア証券・投資アナリスト連合会（ＡＳＩＦ）東京大会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ９月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] １２００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 １２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （バージニア州ロアノーク） １７１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（セントルイス） -------------------------------------------------------------------------------- １０月１６日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済見通しについて講演・質疑応答 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省）[USCPI=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 スペイン１２カ月物・１８カ月物ＴＢ入札 ------------------------------------------------------------------------------- １０月１７日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ １０月３─４日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] タイ中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１８日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２００ＧＭＴ ９月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０２００ＧＭＴ 第３・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ＥＵ首脳会議（１９日まで） スペイン国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１９日（金） 閣議、閣議後会見 １４：００ ８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ 全国信用組合大会、白川日銀総裁あいさつ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] ＥＵ首脳会議（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １０月２０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月２１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 スペイン・バスク自治州／ガリシア自治州選挙 -------------------------------------------------------------------------------- １０月２２日（月） 日銀支店長会議 ０８：５０ ９月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] １５：００ ９月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 米大統領選：大統領正候補討論会（フロリダ州ボカラトン） -------------------------------------------------------------------------------- １０月２３日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２４日まで） 香港［重陽節］、タイ［チュラロンコーン大王記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月２４日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]