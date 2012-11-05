ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１１月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １１月４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（メキシコ市、５日まで） 北米夏時間終了 -------------------------------------------------------------------------------- １１月５日（月） 時間未定 財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ ９月・第３・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ００３０ＧＭＴ ９月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１４５ＧＭＴ １０月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０４００ＧＭＴ 第３・四半期インドネシアＧＤＰ １５００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（メキシコ市、最終日） ＡＳＥＭ首脳会議（ラオス・ビエンチャン、６日まで） ロシア［国民統一の日（振替）］ -------------------------------------------------------------------------------- １１月６日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ 5年利付国債（11月債）の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １２：４５ 流動性供給入札結果 １４：００ ９月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １６：００ 個人向け復興国債の応募額（平成24年10月） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が非伝統的金融政策に ついて講演・質疑応答（カリフォルニア州アーバイン） ０３００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が夕食会であいさつ・ 質疑応答なし（カリフォルニア州アーバイン） ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０９３０ＧＭＴ ９月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ ９月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 米大統領選挙・上下両院選挙 インドに関する世界経済フォーラム（８日まで、インド・グルガオン） ＡＳＥＭ首脳会議（ラオス・ビエンチャン、最終日） ＥＩＡが短期エネルギー見通しを発表 -------------------------------------------------------------------------------- １１月７日（水） ０８：５０ 外貨準備の状況(10月末) ０９：００ 「財政について聴く会」（財政制度等審議会財政制度分科会） ０９：３０ 財政融資資金預託金利(11月9日以降適用) ０９：３０ 財政融資資金貸付金利(11月9日以降適用) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２０００ＧＭＴ ９月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 英中銀金融政策委員会（８日まで） 欧州委の経済予測 ドイツ５年債入札 インドに関する世界経済フォーラム（８日まで、インド・グルガオン） -------------------------------------------------------------------------------- １１月８日（木） ０８：５０ ９月・１２年度上期の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：７７４５億円程度の黒字） ０８：５０ ９月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐１．８％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(10月中：指定報告機関ベース) ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０８：５０ 貿易統計（10月上中旬分） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 40年利付国債の入札発行 １０：３０ 20年利付国債（11月債）の発行予定額等 １０：３０ 国有林野事業特別会計の借入金の入札予定 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ 40年利付国債の入札結果 １５：１５ 40年利付国債の第II非価格競争入札結果 １５時ごろ １１月フォーキャスト調査（日経センター） 時間未定 １０月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 マレーシア中銀金融政策決定会合 中国共産党大会が開幕 スペイン国債入札 インドに関する世界経済フォーラム（最終日、インド・グルガオン） -------------------------------------------------------------------------------- １１月９日（金） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １４：００ １０月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀金融政策報告 ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と経済見通しについて講演 （セントルイス） ０１３０ＧＭＴ １０月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １０月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０７００ＧＭＴ １０月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ ９月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ ９月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ ９月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] ＯＰＥＣが月次石油市場リポートを発表 -------------------------------------------------------------------------------- １１月１０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０月中国貿易統計[CNTRD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １１月１１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＥＵ財務相理事会（予算会合） -------------------------------------------------------------------------------- １１月１２日（月） ０８：５０ ７─９月国内総生産（ＧＤＰ）１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予測中央値：前期比マイナス０．９％、年率マイナス３．４％） ０８：５０ ９月第３次産業活動指数（経済産業省） １５：００ ９月工作機械受注 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） メルケル独首相がポルトガルのコエリョ首