ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１１月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １１月８日（木） ０８：５０ ９月・１２年度上期の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：７７４５億円程度の黒字） ０８：５０ ９月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐１．８％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１０月中：指定報告期間ベース、財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ４０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５時ごろ １１月フォーキャスト調査（日経センター） 時間未定 １０月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] 財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 インドネシア中銀金融政策決定会合 マレーシア中銀金融政策決定会合 中国共産党大会が開幕 スペイン国債入札 インドに関する世界経済フォーラム（最終日、インド・グルガオン） -------------------------------------------------------------------------------- １１月９日（金） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ １０月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀金融政策報告 ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と経済見通しについて講演 （セントルイス） ０１３０ＧＭＴ １０月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １０月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０７００ＧＭＴ １０月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ ９月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ ９月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ ９月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] 韓国中銀金融政策決定会合 ＯＰＥＣが月次石油市場リポートを発表 -------------------------------------------------------------------------------- １１月１０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０月中国貿易統計[CNTRD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １１月１１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＥＵ財務相理事会（予算会合） -------------------------------------------------------------------------------- １１月１２日（月） ０８：５０ ７─９月国内総生産（ＧＤＰ）１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予測中央値：前期比マイナス０．９％、年率マイナス３．４％） ０８：５０ ９月第３次産業活動指数（経済産業省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １５：００ ９月工作機械受注 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） メルケル独首相がポルトガルのコエリョ首相と会談 ＩＥＡが２０１２年世界エネルギー見通しを発表 ドイツ６カ月物国債入札 米国［ベテランズ・デー］（株式市場は取引あり） -------------------------------------------------------------------------------- １１月１３日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ ９月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：００ １０月投信概況 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） インド［ヒンズー教新年祭］、シンガポール［ディーパバリ］、マレーシア［ヒンズー灯明祭］ ＩＥＡが１１月石油市場リポートを発表 イタリア短期債（ＢＯＴ）入札 -------------------------------------------------------------------------------- １１月１４日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０８００ＧＭＴ アイスランド中銀が金利決定発表 ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １９００ＧＭＴ １０月２３─２４日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ２年物国債入札 イタリア中期・長期債（ＢＴＰ）入札 -------------------------------------------------------------------------------- １１月１５日（木） ０８：３０ １１月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ １０月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９３０ＧＭＴ １０月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見透しについて講演 （ウエストバージニア州チャールストン）