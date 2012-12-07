ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１２月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １２月８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４３０ＧＭＴ コンスタンシオＥＣＢ副総裁、チリ中銀総裁と共同記者会見（サンティアゴ） アルムニア欧州委員が世界政策会合で講演（仏カンヌ） -------------------------------------------------------------------------------- １２月９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ １１月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １１月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ギリシャのサマラス首相が訪独 ロサンゼルス自動車ショー（最終日） ルーマニア議会選 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１０日（月） ０８：５０ １１月貸出・資金吸収動向（日銀） ０８：５０ １０月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予想中央値：2200億円程度の黒字） ０８：５０ ７─９月ＧＤＰ２次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予想中央値：前期比‐0.8％、年率‐3.3％） ０８：５０ １０─１２月法人企業景気予測調査[JPBUSC=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１１月中：指定報告機関ベース、財務省) １４：００ １１月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００めど １１月日本工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 時間未定 １１月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期イタリアＧＤＰ改定値 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＥＵ外相理事会 １１月中国貿易統計[CNTRD=ECI] タイ［憲法記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- １２月１１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １１月マネーストック（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 米連邦公開市場委員会（１２日まで） スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 インドネシア中銀金融政策決定会合 Ｇ２０シェルパ会合（モスクワ、１２日まで） オランド仏大統領がブラジルのルセフ大統領と会談（パリ） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１２日（水） ０８：５０ １１月企業物価指数（日銀）[JPCGPY=ECI JPCGP=ECI] （ロイター予想 前年比-0.9% 前月比0.0%） ０８：５０ １０月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ １０月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋3.0％） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（バンコク） ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １７３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ＯＰＥＣ総会（ウィーン） イタリア１年物国債入札 アイスランド中銀が金利決定発表 Ｇ２０シェルパ会合（モスクワ、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１３日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０ １１月投信概況 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ＥＵ首脳会議（１４日まで） スイス中銀が金融政策発表 イタリアゼロクーポン債入札 スペイン国債入札 フィリピン中銀金融政策会合 韓国金融政策理事会 ユーロ圏財務相、ギリシャ融資の実施を正式承認 「経済成長と持続可能性の促進」に関する会合（モスクワ） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１４日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １２月調査日銀短観 （予測中央値：大企業製造業 10、大企業非製造業＋5） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １３：３０ １０月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] ＥＵ首脳会議（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１７日（月） ０８：５０ １２月日銀短観・業種別計数 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省