ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １月１７日（木） ０８：５０ １１月第３次産業活動指数（経済産業省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ 東京ガス エネファーム（燃料電池）新製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ 石油連盟会長会見 １５：００めど １２月投信概況 １６：００ 石破茂自民党幹事長講演（共同通信主催） 被災地金融機関支援オペ（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない金融機関の規模縮小はなぜ重要か」 （ワシントン） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来：マクロ経済とＦＲＢの行動」（ミネアポリス） １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７０５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済見通しに関する対談に参加 （ニューヨーク） スペイン国債入札 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月１８日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １３：３０ １１月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ １１年度国民経済計算確報ストック編（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ １２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰ[CNGDP=ECI]、 １２月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資[CNIO=ECI]（国家統計局） ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月１９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月２０日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 独ニーダーザクセン州議会選挙 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） 米大統領・副大統領就任 -------------------------------------------------------------------------------- １月２１日（月） 日銀金融政策決定会合（１日目） １３：００ １２月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １４：００めど １２月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 米大統領就任式 米国市場は休場［キング牧師誕生日］ 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月２２日（火） 日銀金融政策決定会合（２日目） 閣議、閣議後会見 １０：００ 国債投資家懇談会 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １４：００ １１月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：３０ 日銀総裁会見 １６：００ 国債市場特別参加者会合 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） スペイン短期債入札 イスラエル総選挙 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月２３日（水） 時間未定 月例経済報告関係閣僚会議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ 日銀金融経済月報 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表 １４００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月２４日（木） ０８：３０ １月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ １２月・２０１２年貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１４５ＧＭＴ １月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 南アフリカ中銀金利発表 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月２５日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ １月ロイター企業調査 ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（１２月１９日─２０日分） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ---------------------------------------------