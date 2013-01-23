ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- １月２３日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ 月例経済報告関係閣僚会議 １４：００ 日銀金融経済月報 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表 １４００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月２４日（木） ０８：３０ １月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ １２月・２０１２年貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出‐4.2％、輸入1.5％、貿易赤字5340億円） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１４５ＧＭＴ １月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 第４・四半期韓国ＧＤＰ ＥＣＢ理事会（金利決定なし） フィリピン中銀金融政策会合 南アフリカ中銀金利発表 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） インド休場［ムハンマド生誕祭］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２５日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ １月ロイター企業調査 ０８：３０ １２月全国消費者物価指数（総務省） （ロイター集計予測は前年比‐0.2％）[JPCPI=ECI] ０８：３０ １月東京都区部消費者物価指数（総務省） （ロイター集計予測は前年比‐0.5％）[JPCPIT=ECI] ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（１２月１９日─２０日分） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ブラジル休場［サンパウロ市記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月２７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 世界経済フォーラム年次総会（最終日、ダボス） 北米国際自動車ショー（最終日、デトロイト） -------------------------------------------------------------------------------- １月２８日（月） ０８：５０ １２月企業向けサービス価格指数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 オーストラリア休場［オーストラリアデー（建国記念日）］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２９日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ １０年利付国債（２月債）の発行予定額等 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：４５ 流動性供給入札結果 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア短期国債入札 インド中銀金融政策会合 米連邦公開市場委員会（３０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月３０日（水） ０８：５０ １２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 イタリア国債入札 ドイツ連邦３０年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月３１日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：００ 山口日銀副総裁講演（長崎） １０：３０ １２月・２０１２年平均毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI] １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １４：００ １２月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] １４：００ 山口日銀副総裁会見（長崎） １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ １月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] マレーシア中銀金融政策会合 --------------------------------------------------------------------------------