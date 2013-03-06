ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月６日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（ペンシルベニア州ランカスター） １３：１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １５：００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表 １５：００ＧＭＴ １月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １９：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 英中銀金融政策委員会（７日まで） ブラジル中銀金融政策委員会（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ３月７日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ２月末の外貨準備 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） １４：００ １月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（サンアントニオ） ０７：４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３：３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） [USLCTS=ECI] １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５：００ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が議会委員会で証言（ワシントン） １６：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） ２０：００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） スペイン国債入札 ジュネーブ国際自動車ショー（１７日まで） インドネシア金融政策会合 マレーシア金融政策会合 米規制当局が金融機関のストレステスト（健全性審査）の結果発表 -------------------------------------------------------------------------------- ３月８日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月経常収支[JPCURA=ECI] （予想中央値：６２６０億円程度の赤字） ０８：５０ １０─１２月ＧＤＰ２次速報[JPGDP=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ 金融経済月報（日銀） １４：００ ２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １３：３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] ２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] メキシコ金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演「住宅とモーゲージ市場」（コロラド州エイボン） ０１：３０ＧＭＴ ２月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５：３０ＧＭＴ １─２月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１０日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 北米、夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- ３月１１日（月） ０８：５０ １月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] １０：３０ 石田日銀審議委員講演（宇都宮） １４：３０ 石田日銀審議委員会見（宇都宮） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９：００ＧＭＴ 第４・四半期イタリアＧＤＰ改定値[ITGDR=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１２日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １─３月法人企業景気予測調査（財務省、内閣府）[JPBUSC=ECI] ０８：５０ １月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ 日銀政策決定会合議事要旨（２月１３─１４日分） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ５年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：４５ ５年利付国債の入札結果 １４：００ ２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：１５ ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８：００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] スペイン６・１２カ月物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１３日（水） １５：００めど ２月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４：００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２０：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が金利発表 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１４日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 １３：３０ １月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２