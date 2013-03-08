ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演「住宅とモーゲージ市場」（コロラド州エイボン） ０１：３０ＧＭＴ ２月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５：３０ＧＭＴ １─２月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１０日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 北米、夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- ３月１１日（月） ０８：５０ １月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] １０：３０ 石田日銀審議委員講演（宇都宮） １４：３０ 石田日銀審議委員会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９：００ＧＭＴ 第４・四半期イタリアＧＤＰ改定値[ITGDR=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１２日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １─３月法人企業景気予測調査（財務省、内閣府）[JPBUSC=ECI] ０８：５０ １月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ 日銀政策決定会合議事要旨（２月１３─１４日分） ０８：５０ ２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI][JPCGPY=ECI]（ロイター予測中心値：前年比‐0.1％） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ５年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：４５ ５年利付国債の入札結果 １４：００ ２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：１５ ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８：００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] スペイン６・１２カ月物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１３日（水） １５：００めど ２月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４：００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２０：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が金利発表 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１４日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 １３：３０ １月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 スイス中銀が金融政策発表 ノルウェー中銀の金利決定会合 ＥＵ首脳会議（１５日まで） フィリピン金融政策会合 韓国金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１５日（金） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３：００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３：１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３：１５ＧＭＴ ２月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １３：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「大き過ぎてつぶせない」 （メリーランド州ナショナルハーバー） １３：５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] ＥＵ首脳会議（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 中国全人代、閉幕 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１８日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１９日（火） 閣議、閣議後会見 １４：００ １月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：３０ＧＭＴ ２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０：００ＧＭＴ ３月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月２０日（水）祝日＜春分の日＞ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 ０９：３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８：００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８：１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（２１日まで、金利発表なし） --------------------------------------------------------