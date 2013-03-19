ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月２０日（水）祝日＜春分の日＞ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 ０９：３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８：００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８：１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２１：４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ オバマ米大統領がイスラエルとパレスチナ自治区を訪問 英予算案 南ア中銀が金利決定発表 アイスランド中銀が金利決定発表 ＥＣＢ理事会（２１日まで、金利発表なし） -------------------------------------------------------------------------------- ３月２１日（木） 日銀新正副総裁・就任会見 ０８：３０ ３月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出マイナス1.9％、輸入15.1％、貿易赤字8358億円） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００めど ２月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ３月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：５８ＧＭＴ ３月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３：００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） スペイン国債入札 中国の習近平国家主席がモスクワ訪問（２４日まで） エジプト中銀金融政策委員会 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２２日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ロイター企業調査 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ ３月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １２：４５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演「米労働市場の状況」（ワシントン） -------------------------------------------------------------------------------- ３月２３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２５日（月） ０８：５０ １０ １２月資金循環統計（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２：３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７：１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「エコノミストや政策立案者は 金融危機から何を学ぶべきか」（ロンドン） イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２６日（火） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ １０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５：４５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が証券投資委員会の年次フォーラムで講演 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２７日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ０７：４５ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] １０：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５：００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁に通信社のグループインタビュー １６：１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「金融政策における情報・不確実性・リスクの管理」 （クリーブランド） １７：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「よりよい金融政策による見通し改善」、質疑応答あり （ミネソタ州エディナ） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 米暫定予算の失効期限 イタリア中期債入札 ＢＲＩＣＳ首脳会議（南ア・ダーバン） インド［水掛け祭］ -------------------------------------------------------------------------------- ３月２８日（木） ０８：５０ ２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：５５ＧＭＴ ３月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １３：４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 台湾中銀が金利政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２９日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ２月全国消費者物価指数（総務省）[JPCPI=ECI] ０８：３０ ３月東京都区