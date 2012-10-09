再送：高島屋<8233.T>：13年2月期中間連結、当期22.8 %増66.04億円、通期予想23.9 %増135億円

再送：ヘッドラインの表記を修正して再送します。 ［東京 9日 ロイター］ 2013年2月期中間決算 (2012年3月1日-2012年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年2月期中間 12年2月期中間 13年2月期予想 営業収益（百万円） 419,830 410,069 874,500 (+2.4 %) (-3.0 %) (+1.9 %) 営業利益（百万円） 10,124 9,069 25,000 (+11.6 %) (+13.5 %) (+18.5 %) 経常利益（百万円） 11,740 10,789 27,500 (+8.8 %) (+6.8 %) (+12.9 %) 当期利益（百万円） 6,604 5,376 13,500 (+22.8 %) (-35.7 %) (+23.9 %) １株利益 （円） 20.01 16.29 40.92 希薄後ＥＰＳ（円） 18.62 15.16 １株年間配当（円） 10.00 10.00 １株Q2配当 （円） 5.00 5.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00