10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ＩＭＦ世銀総会関連行事（─１４日） Ｇ２４代理会合 仙台防災会合 ０９：００ 国際金融安定性報告書でＩＭＦ金融資本市場局長会見 ０９：３０ ＩＭＦ・財務省主催セミナー「資本市場と金融安定」 １０：３０―１２：００ 第４回原子力規制委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １１：３０ ＩＭＦ・財務省主催セミナー「ハイリスク環境における政府債務の持続可能性」 １２：３０ ノワイエ仏中銀総裁講演（日本外国特派員協会） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １５：００ ９月工作機械受注（日本工作機械工業会） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（火） ００００ＧＭＴ ＩＭＦ世界経済見通し（チャプター１＆２） ０６４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０７３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ改定値 ０８３０ＧＭＴ ８月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ガイトナー米財務長官がインド訪問（１０日まで） 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） ブラジル中銀金融政策決定会合（１０日まで） ＥＵ財務相理事会 ノーベル賞（物理学）発表 １０日（水） ００００ＧＭＴ ＩＭＦ国際金融安定性報告書（チャプター１＆２） ０３３０ＧＭＴ ノワイエ仏中銀総裁が講演（東京） ０６００ＧＭＴ ９月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ８月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ Ｇ２４代理会合 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １８４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演・質疑応答 （モンタナ州グレートフォールズ） ２０４５ＧＭＴ フィシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ワシントン） 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） 仏・スペイン首脳会談（パリ） ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） ガイトナー米財務長官、インド中銀のスバラオ総裁と会談（ムンバイ） イタリア短期債入札 英保守党大会（最終日、バーミンガム） ノーベル賞（化学）発表 Ｇ２４代理会合（東京） 台湾［国慶日］ （東京 １０日 ロイター）