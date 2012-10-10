11日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
東証一部指定 前田工繊(7821.T) 東証２部から昇格
ＩＭＦ世銀総会関連行事（─１４日）
０８：４５ ラガルドＩＭＦ専務理事記者会見
０８：５０ ８月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]
（予測中央値：前月比‐２．５％）
０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（９月１８、１９日分）
０８：５０ ９月貸出・吸収資金動向（日銀）
０９：００ ミャンマーに関する東京会合
０９：３０ ジム・ヨン・キム世界銀行グループ総裁記者会見
０９：４５ 金融規制ブリーフィング（ＩＩＦ）
１０：００ ９月ビール系飲料課税出荷数量
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省）
午前 城島財務相とラガルドＩＭＦ専務理事会談
１２：００ ＮＴＴドコモ新商品発表会
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：３０ トヨタ 新型レクサスＬＳ発表会
１４：００ ９月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]
１４：３０ ファミリーマート ３―８月期決算
１５：００すぎ ファーストリテイリング １２年８月期決算
１５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
午後 日米財務相会談
夕方 日米欧７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議
１８：００ ラガルドＩＭＦ専務理事とキム世銀総裁とのＣＳＯタウンホール・ミーティング
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１０日（水）
００００ＧＭＴ ＩＭＦ国際金融安定性報告書（チャプター１＆２）
０３３０ＧＭＴ ノワイエ仏中銀総裁が講演（東京）
０６００ＧＭＴ ９月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ８月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
０８３０ＧＭＴ Ｇ２４代理会合
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
１８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告
１８４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演・質疑応答
（モンタナ州グレートフォールズ）
２０３０ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルーロ理事が金融安定規制について講義
２０４５ＧＭＴ フィシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ワシントン）
２３４５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見
国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで）
仏・スペイン首脳会談（パリ）
ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日）
ガイトナー米財務長官、インド中銀のスバラオ総裁と会談（ムンバイ）
イタリア短期債入札
英保守党大会（最終日、バーミンガム）
ノーベル賞（化学）発表
仙台防災会合
Ｇ２４代理会合（東京）
台湾［国慶日］
１１日（木）
００３０ＧＭＴ キム世銀総裁が記者会見（東京）
００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
０２００ＧＭＴ 日独財務相会談
０２３５ＧＭＴ 城島財務相とラガルドＩＭＦ専務理事会談
０４００ＧＭＴ ショイブレ独財務相会見
０４００ＧＭＴ ＢＲＩＣｓ諸国会合
０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６００ＧＭＴ Ｇ２４大臣会合
０６１０ＧＭＴ 日英財務相会談
０６３５ＧＭＴ 日米財務相会談
０６４５ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０７３０ＧＭＴ イエレンＦＲＢ副議長がＩＭＦパネル討論会に参加
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
１１００ＧＭＴ ノーベル賞（文学）発表
１２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１４００ＧＭＴ スタインＦＲＢ理事が講演
１５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
１５１５ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のラスキン理事がパネル討論会に出席
１６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて
講演・質疑応答（ペンシルベニア州エイボンデール）
１７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
２２００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がメディア取材に応じる
Ｇ７財務相会合（東京）
インドネシア中銀金融政策決定会合
韓国中銀金融政策決定会合
ガイトナー米財務長官が訪日（１３日まで）
米大統領選：副大統領正候補討論会（ケンタッキー州ダンビル）
国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで）
イタリア国債入札
国際金融協会年次総会（東京、１２日まで）
（東京 １１日 ロイター）
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