11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 東証一部指定 前田工繊( 7821.T ) 東証２部から昇格 ＩＭＦ世銀総会関連行事（─１４日） ０８：４５ ラガルドＩＭＦ専務理事記者会見 ０８：５０ ８月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐２．５％） ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（９月１８、１９日分） ０８：５０ ９月貸出・吸収資金動向（日銀） ０９：００ ミャンマーに関する東京会合 ０９：３０ ジム・ヨン・キム世界銀行グループ総裁記者会見 ０９：４５ 金融規制ブリーフィング（ＩＩＦ） １０：００ ９月ビール系飲料課税出荷数量 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 午前 城島財務相とラガルドＩＭＦ専務理事会談 １２：００ ＮＴＴドコモ新商品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ トヨタ 新型レクサスＬＳ発表会 １４：００ ９月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ ファミリーマート ３―８月期決算 １５：００すぎ ファーストリテイリング １２年８月期決算 １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 午後 日米財務相会談 夕方 日米欧７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議 １８：００ ラガルドＩＭＦ専務理事とキム世銀総裁とのＣＳＯタウンホール・ミーティング ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０日（水） ００００ＧＭＴ ＩＭＦ国際金融安定性報告書（チャプター１＆２） ０３３０ＧＭＴ ノワイエ仏中銀総裁が講演（東京） ０６００ＧＭＴ ９月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ８月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ Ｇ２４代理会合 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １８４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演・質疑応答 （モンタナ州グレートフォールズ） ２０３０ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルーロ理事が金融安定規制について講義 ２０４５ＧＭＴ フィシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ワシントン） ２３４５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） 仏・スペイン首脳会談（パリ） ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） ガイトナー米財務長官、インド中銀のスバラオ総裁と会談（ムンバイ） イタリア短期債入札 英保守党大会（最終日、バーミンガム） ノーベル賞（化学）発表 仙台防災会合 Ｇ２４代理会合（東京） 台湾［国慶日］ １１日（木） ００３０ＧＭＴ キム世銀総裁が記者会見（東京） ００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０２００ＧＭＴ 日独財務相会談 ０２３５ＧＭＴ 城島財務相とラガルドＩＭＦ専務理事会談 ０４００ＧＭＴ ショイブレ独財務相会見 ０４００ＧＭＴ ＢＲＩＣｓ諸国会合 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６００ＧＭＴ Ｇ２４大臣会合 ０６１０ＧＭＴ 日英財務相会談 ０６３５ＧＭＴ 日米財務相会談 ０６４５ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７３０ＧＭＴ イエレンＦＲＢ副議長がＩＭＦパネル討論会に参加 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １１００ＧＭＴ ノーベル賞（文学）発表 １２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ スタインＦＲＢ理事が講演 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １５１５ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のラスキン理事がパネル討論会に出席 １６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて 講演・質疑応答（ペンシルベニア州エイボンデール） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ２２００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がメディア取材に応じる Ｇ７財務相会合（東京） インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 ガイトナー米財務長官が訪日（１３日まで） 米大統領選：副大統領正候補討論会（ケンタッキー州ダンビル） 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） イタリア国債入札 国際金融協会年次総会（東京、１２日まで） （東京 １１日 ロイター）