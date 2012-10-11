追加：起債予測一覧〔表〕＝10月11日現在

追加：・関西電力、ＮＴＴ都市開発、三井化学を国内ＳＢ表に追加しました。 ・京都市（地方債表掲載）の備考欄に７年債を追加しました。 ・ＳＫテレコムをＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場表 に追加しました。 ・住宅金融支援機構（ＡＢＳ表掲載）の第６６回債のＰＳＪ予測統計値を備考欄 に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 関西電力 <0#9503=JFI> 10/11 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：みずほ、大和、ＳＭＢＣ日興 来週半ば以降に起債予定 # ＮＴＴ都市開発 <0#8933=JFI> 10/11 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：みずほ、大和 10月に起債予定 # 三井化学 <0#4183=JFI> 10/11 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(288回)+40─50bp 来週前半に起債予定 みずほコーポレート銀行 10/10 A 期間5年 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ 10月中旬に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額500億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 来週半ば以降に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 11月下旬に起債予定 北海道電力 <0#9509=JFI> 10/ 9 AA 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 来週半ばに起債予定 Ｊパワー <0#9513=JFI> 10/ 5 AA 期間10年、発行額200億円 （電源開発） 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、野村、みずほ レンジ／T(325回)+36─38bp 来週前半に起債予定 大和ハウス工業 <0#1925=JFI> 10/ 5 A 期間4年・6年 主幹事： 4年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ、大和 野村、三菱ＵＦＪＭＳ 6年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 野村、三菱ＵＦＪＭＳ 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 10/ 3 A 期間5年、シニア債 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 住信ＳＢＩネット銀行 10/ 2 A 期間10年(10ノンコール5） 発行額150億円、 期限前償還条項付劣後債、個人向け 主幹事：ＳＢＩ、大和 格付け：Ａ─(ＪＣＲ） 10月18日に起債予定 新生銀行 <0#8303=JFI> 10/ 1 A 期間10年(10ノンコール5） 期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村 仮条件／当初5年：3.40─4.40％、 以降：5年物円スワップ+3.00─4.00％ 格付けはＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ) 10月19日に起債予定 トヨタファイナンス 10/ 1 A 期間3年・5年、発行額各100億円程度 <0#8498=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 来週後半に起債予定 ニフコ <0#7988=JFI> 10/ 1 AA 期間5年・7年、 発行額各70億円、100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ 7年債：野村 レンジ／ 5年債：T(288回)+22─28bp 7年債：T(304回)+25─33bp 来週半ばに起債予定 大京 <0#8840=JFI> 10/ 1 A 期間3年・5年 主幹事： 3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ 阪急阪神ホールディングス 10/ 1 A 期間5年、発行額100億円 <0#9042=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 来週後半に起債予定 小田急電鉄 <0#9007=JFI> 9/27 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(325回)+9bp 10月12日に起債予定 京阪神ビルディング 9/21 AA 期間5年・7年、発行額各50億円 <0#8818=JFI> 主幹事： 5年債：大和、ＳＭＢＣ日興 7年債：ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／ 5年債：L+32bp 7年債：L+52bp 10月12日に起債予定 ホンダファイナンス 9/19 AA 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 発行額各300億円程度(増額の可能性) 150億円 主幹事：メリル、みずほ レンジ／ 5年債：T(289回)+14─15bp 7年債：T(305回)+14─15bp 10月12日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構<0#0905=JFI>10/10 AA 期間10年・20年、発行額各300億円、200億円