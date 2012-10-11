UPDATE1: 日立キャピタル<8586.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.421％

Markets |
［東京 １１日 ロイター］ 野村証券によると、日立キャピタル(8586.T)
<0#8586=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．４２１％
発行価格 １００円
スプレッド 第２８９回国債流通利回り＋０．２１％
【 発行概要一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 日立キャピタル 募集期間 １０月１１日
第４４回国内普通社債 払込日 １０月１８日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 野村証券
利率 ０．４２１％ 大和証券
発行価格 １００円 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
応募者利回り ０．４２１％ 格付け・予定 Ａ＋ （Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１７年１２月２０日 ＡＡ─（ＪＣＲ）
利払日 ６月、１２月の各２０日 Ａ─ （Ｓ＆Ｐ）
--------------------------------------------------------------------------------
・引受証券と引受額（単位：億円）：
野村証４０ 大和証３０
みずほ証１０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０
バークレイズ証５ ＢＮＰパリバ証５
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２７．５銭
（ロイターニュース 片山直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文