再送：12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀総会関連行事（１４日まで） 午前 ＩＭＦ・世銀２０１２年次総会全体会合 午前 日産自動車 先進技術説明会 ０８：５０ ８月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ ９月マネーストック（日銀） ０８：５０ ９月企業物価指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０９：３０─１２：００ 東京電力第１回原子力改革監視委員会（冒頭２０分間のみ取材可） 委員会終了後、１３：００から本店で下河辺会長ら会見 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：１５─１０：３５ 月例経済報告関係閣僚会議 １３：００ ＩＭＦ関連セミナー（グローバル経済に関するディベート、ラガルドＩＭＦ専務理事ら出席） １３：１５ 新日鉄住金とＪＦＥ 革新製鉄プロセスについて説明会 １５：００ イオン ３―８月期決算 １５：００ ９月投信概況 １６：１５ 前原経済担当相とバーナンキＦＲＢ議長が会談 午後 Ｇ８財務相会合（アラブ諸国の民主化問題協議） 午後 野田首相主催レセプション ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１日（木） ００３０ＧＭＴ キム世銀総裁が記者会見（東京） ００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０２００ＧＭＴ 日独財務相会談 ０２３５ＧＭＴ 城島財務相とラガルドＩＭＦ専務理事会談 ０４００ＧＭＴ ショイブレ独財務相会見 ０４００ＧＭＴ ＢＲＩＣｓ諸国会合 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６００ＧＭＴ Ｇ２４大臣会合 ０６１０ＧＭＴ 日英財務相会談 ０６３５ＧＭＴ 日米財務相会談 ０６４５ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７３０ＧＭＴ イエレンＦＲＢ副議長がＩＭＦパネル討論会に参加 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １１００ＧＭＴ ノーベル賞（文学）発表 １２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ スタインＦＲＢ理事が講演 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １５１５ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のラスキン理事が講演（フランス・ドービル） １６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて 講演・質疑応答（ペンシルベニア州エイボンデール） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ２２００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がリサーチカンファレンスで メディア取材に応じる（セントルイス） Ｇ７財務相会合（東京） インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 ガイトナー米財務長官が訪日（１３日まで） 米大統領選：副大統領正候補討論会（ケンタッキー州ダンビル） 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） イタリア国債入札 国際金融協会年次総会（東京、１２日まで） １２日（金） ００００ＧＭＴ 第３・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ００００ＧＭＴ シンガポール金融管理局金融政策声明 ０６４５ＧＭＴ ８月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １６３５ＧＭＴ リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が講演 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） 国際金融協会年次総会（東京、最終日） ガイトナー米財務長官が訪日（１３日まで） ブラジル［守護聖人の日］ （東京 １２日 ロイター）