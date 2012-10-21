起債予測一覧〔表〕＝10月22日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 積水ハウス <0#1928=JFI> 10/19 A 期間5年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 京浜急行電鉄 <0#9006=JFI> 10/17 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／T(325回)+12─17bp 今週後半に起債予定 三菱ＵＦＪリース<0#8593=JFI> 10/17 AA 期間2年・5年 発行額各300億円程度、100億円程度 主幹事： 2年債：三菱ＵＦＪＭＳ、シティＧ、 みずほ、ＪＰモルガン 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 東海東京、シティＧ レンジ／ 2年債：T(264回)+18─24bp 5年債：T(288回)+23─28bp 今週後半に起債予定 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 10/16 A 期間5年、発行額500億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 シティＧ、野村 11月上旬に起債予定 森ビル <0#3270=JFI> 10/16 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 みずほ 九州電力 <0#9508=JFI> 10/16 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 みずほ レンジ／T(272回)+40─44bp 今週前半に起債予定 東急不動産 <0#8815=JFI> 10/16 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 大光銀行 ( 8537.T ) 10/16 AA 期間10年(10ノンコール5） 発行額30億円、 期限前償還条項付劣後債、個人向け 主幹事：みずほ、野村 仮条件(利率）／ 当初5年：1.00─1.60％、 以降：6カ月円L+2.15─2.75％ 10月24日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 10/15 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 みずほ 11月上旬に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 11月下旬に起債予定 大和ハウス工業 <0#1925=JFI> 10/ 5 AA 期間4年・6年 発行額各100億円程度、200億円程度 (最大で400億円） 主幹事： 4年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ、大和 野村、三菱ＵＦＪＭＳ 6年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 野村、三菱ＵＦＪＭＳ 今週後半に起債予定 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 10/ 3 AA 期間5年、発行額100億円、シニア債 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(288回)+9─10bp 10月25日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策投資銀行 10/16 A 期間10年 <0#0903=JFI> 主幹事：みずほ、野村、しんきん 11月に発行する予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 都市再生機構<0#0917=JFI>10/ 3 A 期間3年・5年・10年 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 11月に起債予定 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債) 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 12月に起債予定 鉄道建設・運輸施設整備 9/13 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各300億円程度、150億円程度 主幹事：野村、みずほ、ＧＳ 11月に起債予定 日本私立学校振興・ 9/11 A 期間10年、発行額50億円程度 共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 住宅金融支援機構 10/ 5 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：みずほ、野村、ＳＭＢＣ日興 11月上旬に起債予定 10/ 2 A <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本学生支援機構 9/10 AA 期間3年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：野村、大和、三菱ＵＦＪＭＳ 今週後半に起債予定 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：野村、大和 11月に発行予定 9/20