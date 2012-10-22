23日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 三洋貿易(3176.T) 東証２部市場 公開価格４６０円 阿波製紙(3896.T) 東証２部市場 公開価格３７０円 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０―１１：１５ フリースケール イベント ネットワーク最新製品発表 １０：３０ 流動性供給入札 （財務省） １１：００ 西友 直輸入商品拡大に向けた新戦略 １１：００―１２：００ ルネサス「マイコン製品展開」説明会 １１：３０―１２：００ フリースケールとアルプス電機の車載向け製品共同開発説明会 １２：３０ １０月ロイター企業調査 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １５：３０―１７：００ フリースケール グレッグ・ロウＣＥＯ基調講演 （主要企業決算） 花王 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２２日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が米決済システムについて講演 （シカゴ） 米大統領選：大統領候補討論会（フロリダ州ボカラトン） （主要企業決算） Caterpillar (CAT.N) Yahoo (YHOO.O) ２３日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀政策決定発表 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２４日まで） スペイン短期国債入札 香港［重陽節］、タイ［チュラロンコーン大王記念日］ 米アップル(AAPL.O)のイベント（カリフォルニア州） （主要企業決算） Facebook (FB.O) （東京 ２３日 ロイター）
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