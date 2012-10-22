23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 三洋貿易( 3176.T ) 東証２部市場 公開価格４６０円 阿波製紙( 3896.T ) 東証２部市場 公開価格３７０円 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０―１１：１５ フリースケール イベント ネットワーク最新製品発表 １０：３０ 流動性供給入札 （財務省） １１：００ 西友 直輸入商品拡大に向けた新戦略 １１：００―１２：００ ルネサス「マイコン製品展開」説明会 １１：３０―１２：００ フリースケールとアルプス電機の車載向け製品共同開発説明会 １２：３０ １０月ロイター企業調査 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １５：３０―１７：００ フリースケール グレッグ・ロウＣＥＯ基調講演 （主要企業決算） 花王 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２２日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が米決済システムについて講演 （シカゴ） 米大統領選：大統領候補討論会（フロリダ州ボカラトン） （主要企業決算） Caterpillar ( CAT.N ) Yahoo ( YHOO.O ) ２３日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀政策決定発表 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２４日まで） スペイン短期国債入札 香港［重陽節］、タイ［チュラロンコーン大王記念日］ 米アップル( AAPL.O )のイベント（カリフォルニア州） （主要企業決算） Facebook ( FB.O ) （東京 ２３日 ロイター）