起債予測一覧〔表〕＝10月23日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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積水ハウス <0#1928=JFI> 10/19 A 期間5年、発行額200億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興
京浜急行電鉄 <0#9006=JFI> 10/17 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事：野村
レンジ／T(325回)+13─16bp
10月25日に起債予定
三菱ＵＦＪリース<0#8593=JFI> 10/17 AA 期間2年・5年
発行額各300億円程度、100億円程度
主幹事：
2年債：三菱ＵＦＪＭＳ、シティＧ、
みずほ、ＪＰモルガン
5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
東海東京、シティＧ
レンジ／
2年債：T(264回)+20─24bp
5年債：T(288回)+24─27bp
10月25日に起債予定
中日本高速道路 <0#1289=JFI> 10/16 A 期間5年、発行額500億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、
シティＧ、野村
11月上旬に起債予定
森ビル <0#3270=JFI> 10/16 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
みずほ
今週後半に起債予定
九州電力 <0#9508=JFI> 10/16 AA 期間3年、発行額300億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
みずほ
レンジ／T(272回)+42bp
10月23日に起債予定
東急不動産 <0#8815=JFI> 10/16 A 期間5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
大光銀行 (8537.T) 10/16 AA 期間10年(10ノンコール5）
発行額30億円、
期限前償還条項付劣後債、個人向け
主幹事：みずほ、野村
仮条件(利率）／
当初5年：1.00─1.60％、
以降：6カ月円L+2.15─2.75％
10月24日に起債予定
西日本高速道路 <0#1290=JFI> 10/15 A 期間3年、発行額200億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、
みずほ
11月上旬に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円
主幹事：みずほ、野村、大和
11月下旬に起債予定
大和ハウス工業 <0#1925=JFI> 10/ 5 AA 期間4年・6年
発行額各100億円程度、200億円程度
(最大で400億円）
主幹事：
4年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ、大和
野村、三菱ＵＦＪＭＳ
6年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興
野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
4年債：T(284回)+9─12bp
6年債：T(298回)+9─12bp
今週後半に起債予定
三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 10/ 3 AA 期間5年、発行額100億円、シニア債
主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(288回)+9bp
10月25日に起債予定
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策投資銀行 10/16 A 期間10年
<0#0903=JFI> 主幹事：みずほ、野村、しんきん
11月に発行する予定
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
都市再生機構<0#0917=JFI>10/ 3 A 期間3年・5年・10年
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
11月に起債予定
国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債)
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
12月に起債予定
鉄道建設・運輸施設整備 9/13 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各300億円程度、150億円程度
主幹事：野村、みずほ、ＧＳ
11月に起債予定
日本私立学校振興・ 9/11 A 期間10年、発行額50億円程度
共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興
住宅金融支援機構 10/ 5 A 期間15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事：みずほ、野村、ＳＭＢＣ日興
11月上旬に起債予定
10/ 2 A <2012年度下期の30年債>
期間30年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ
水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円
主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
第3・四半期に起債予定
日本学生支援機構 9/10 AA 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事：野村、大和、三菱ＵＦＪＭＳ
T(275回)+5─6bp
10月26日に起債予定
4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円>
2013年2月(400億円)
3年債：11月(500億円)
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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