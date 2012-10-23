24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：００―１２：００ 需給検証委員会 １３：５０ 鉄連会長会見 １４：００ 原子力規制委員会 田中委員長定例会見 主な企業決算 ＪＦＥ、ヤフー、ＫＤＤＩ、日本電産、任天堂 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀政策決定発表 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２４日まで） スペイン短期国債入札 香港［重陽節］、タイ［チュラロンコーン大王記念日］ 米アップル( AAPL.O )のイベント（カリフォルニア州） （主要企業決算） Facebook ( FB.O ) ２４日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０１４５ＧＭＴ １０月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２５８ＧＭＴ １０月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 ドイツ連邦債入札 ドラギＥＣＢ総裁、独議員らにＥＣＢの危機対策を説明（ベルリン） インド［ダサラ祭］ （主要企業決算） VOLKSWAGEN AG ( VOWG_p.DE ) （東京 ２４日 ロイター）