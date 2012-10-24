25日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ９月の企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行 （財務省） １０：３０ １０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） １０：００─１２：００ 政府税調 地方団体との意見交換、経済４団体からのヒアリング 会議終了後 大久保財務副大臣会見 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果 （財務省） １３：３０ シャープ液晶テレビ発表会（大阪本社） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 （財務省） 夕方 細野民主政調会長会見 主な企業決算 ダイハツ、信越化学、キヤノン、日立建機、アドテスト、ファナック ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２４日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０１４５ＧＭＴ １０月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２５８ＧＭＴ １０月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 ドイツ連邦債入札 ドラギＥＣＢ総裁、独議員らにＥＣＢの危機対策を説明（ベルリン） インド［ダサラ祭］ （主要企業決算） VOLKSWAGEN AG ( VOWG_p.DE ) ２５日（木） ０８００ＧＭＴ ９月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ９月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] （主要企業決算） DAIMLER AG ( DAIGn.DE ) Apple ( AAPL.O ) Sprint Nextel Corp ( S.N ) （東京 ２５日 ロイター）