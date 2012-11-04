再送：5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０メド 白川方明日銀総裁ぶら下がり会見 １２：１５メド 城島財務相ぶら下がり会見 １４：００ 前原経済財政相が日本記者クラブで講演 １８：３０ 財務副大臣会見 主な企業決算 ＪＸＨＤ、ＤＮＡ、トヨタ ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２日（金） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ ９月月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １８２５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が見通しについて講演 （ユタ州ソルトレークシティー） フィリピン祝日 ブラジル［万聖節］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 02 Nov Q3 2012 Chevron ( CVX.N ) 2.85 20 3.67 02 Nov Q2 2013 Ralph Lauren Corp ( RL.N ) 2.15 15 2.46 ４日（日） バローゾ欧州委員長がタイ訪問 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（メキシコ市、５日まで） 北米夏時間終了 ５日（月） ００３０ＧＭＴ ９月・第３・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ００３０ＧＭＴ ９月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１４５ＧＭＴ １０月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０４００ＧＭＴ 第３・四半期インドネシアＧＤＰ １５００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（メキシコ市、最終日） ＡＳＥＭ首脳会議（ラオス・ビエンチャン、６日まで） ロシア［国民統一の日（振替）］ （東京 ５日 ロイター）