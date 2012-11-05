新規上場企業の横顔：テクノスジャパン（12月7日ジャスダック上場）

［東京 ５日 ロイター］ １２月７日にジャスダック上場予定の 「テクノスジャパン」 3666.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都新宿区西新宿 ≪事業内容≫ ＥＲＰパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援及 び周辺ソリューションの提供等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：城谷 直彦 ≪資本金≫ 3億5000万円 ≪従業員数≫ 234名（2012年9月30日現在） ≪業績≫ 2012年3月期 2011年3月期 売上高（千円） 3,232,908 2,529,942 経常利益（千円） 323,043 45,351 当期利益（千円） 210,889 20,674 １株当たり利益（円） 30,127.00 2,953.55 １株当たり純資産額（円） 377,748.64 357,621.63 配当（円） 15,000.00 10,000.00 注）2012年10月12日付けで、1株を200株に分割 ≪業績・連結≫ 2012年3月期 2011年3月期 売上高（千円） 3,401,402 2,683,232 経常利益（千円） 341,136 27,059 当期利益（千円） 235,136 152 １株当たり利益（円） 33,590.97 21.86 １株当たり純資産額（円） 374,459.84 350,868.86 ≪総資産≫ （千円） 3,224,523（2012年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 2,644,240（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 徳平 正憲 52.14 730,000 城谷 直彦 14.29 200,000 従業員持ち株会理事長 金山 浩 5.71 80,000 山口 幸平 4.29 60,000 江熊 利生 4.29 60,000 小倉 隆志 2.43 34,000 堀内 久美子 2.14 30,000 西村 穣 2.14 30,000 中川 英俊 2.14 30,000 千葉 孝記 2.14 30,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年１１月１６日 ≪需要予測期間≫ ２０１２年１１月２０日から１１月２７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年１１月２８日 ≪申込期間≫ ２０１２年１１月３０日から１２月５日 (以上、2012年11月2日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>