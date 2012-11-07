8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ９月・１２年度上期の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：７７４５億円程度の黒字） ０８：５０ ９月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐１．８％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１０月中：指定報告期間ベース、財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） ０９：３０ ＮＥＣフォーラム 遠藤社長の講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ４０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ １０月全国企業倒産（東京商工リサーチ） １３：３０ 大和証券グループ本社 秋季会社説明会 １４：００ サムスン電子 ギャラクシーノート 発表会 １５：００ ＮＴＴ、中期経営計画発表 １５：１５ ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５時ごろ １１月フォーキャスト調査（日経センター） 時間未定 １０月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] 時間未定 財務副大臣会見 主な企業決算 ローム、ＮＴＴ、ヤマダ電機 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ７日（水） １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２０００ＧＭＴ ９月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 英中銀金融政策委員会（８日まで） 欧州委の経済予測 ドイツ５年債入札 インドに関する世界経済フォーラム（８日まで、インド・グルガオン） ８日（木） ００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 マレーシア中銀金融政策決定会合 中国共産党大会が開幕 スペイン国債入札 インドに関する世界経済フォーラム（最終日、インド・グルガオン） （海外主要決算） SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA ) COMMERZBANK AG ( CBKG.DE ) （東京 ８日 ロイター）