追加：起債予測一覧〔表〕＝11月9日現在

追加：・福岡北九州高速道路公社、名古屋高速道路公社を公社債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- リコーリース <0#8566=JFI> 11/ 7 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 11月に起債予定 ＬＩＸＩＬグループ 11/ 6 A 期間5年・7年 <0#5938=JFI> 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 7年債：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 富士フイルムホールディングス 11/ 5 A 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、大和 ( 4901.T ) ダイキン工業 <0#6367=JFI> 11/ 5 A 期間5年・7年・10年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ 12月に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 11/ 5 A 期間5年・7年 主幹事：野村 日立建機 <0#6305=JFI> 11/ 5 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＧＳ ドン・キホーテ <0#7532=JFI> 11/ 5 A 期間：中期 主幹事：ＣＳ、岡三、ＳＭＢＣ日興 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 11月下旬に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構<0#0905=JFI>11/ 6 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 11月13日に起債予定 福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29 A 期間3年・10年、発行額各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 12月に発行予定 日本政策投資銀行 10/16 AA 期間10年、発行額100億円 <0#0903=JFI> 主幹事：みずほ、野村、しんきん レンジ／T(325回)+4─5bp 11月13日に起債予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債) 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 12月に起債予定 日本私立学校振興・ 9/11 AA 期間10年、発行額50億円 共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(325回)+2.5─3.0bp 11月13日に起債予定 住宅金融支援機構 11/ 6 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ 12月上旬に起債予定 10/ 2 <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2013年2月(400億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 12月に発行予定 9/20 A 期間20年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 12月に発行予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円程度 総額：4300億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 名古屋市 <0#0151=JFI> 11/ 8 A 期間10年、発行額200億円 主幹事：みずほ、大和、メリル 年内に起債予定 千葉県 <0#0120=JFI> 9/18 <2012年度下期20年債> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 ＳＭＢＣ日興 東京都 <0#0100=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額300億円、定例債 11月15日に起債予定 9/18 <2012年度第3四半期10年債> 指名幹事：ＧＳ、野村 代表幹事：みずほコーポレート銀、野村 年間幹事：みずほ銀 3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円> 10年債：5800億円(毎月400─600億円程度) 中期債：1100億円 超長期債：900億円 東京再生都債(個人向け3年債)：200億円 外債：500億円 静岡県 <0#0107=JFI> 5/28 <2012年度の30年債> 年間主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 愛知県 <0#0108=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額200億円 11月16日に起債予定 10/ 5 A 期間15年・20年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、東海東京 大阪府