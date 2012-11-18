起債予測一覧〔表〕＝11月19日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 阿波銀行 <0#8388=JFI> 11/16 A 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 仮条件(利率)／0.35─0.75％ 12月7日に起債予定 東燃ゼネラル石油 ( 5012.T ) 11/15 A 期間5年・7年・10年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和、野村 豊田自動織機 <0#6201=JFI> 11/14 AA 期間3年・5年・10年 発行額は各100億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／ 3年債：T(272回)+8─12bp 5年債：T(288回)+8─12bp 10年債：T(325回)+8─12bp 今週後半に起債予定 三井金属 <0#5706=JFI> 11/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ レンジ／L+32─42bp 今週後半に起債予定 東邦ガス <0#9533=JFI> 11/14 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 三菱ＵＦＪＭＳ 11月に起債予定 森永製菓 ( 2201.T ) 11/12 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ リコーリース <0#8566=JFI> 11/ 7 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(288回)+16─18bp 11月20日に起債予定 ＬＩＸＩＬグループ 11/ 6 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 <0#5938=JFI> 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 7年債：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(289回)+9─13bp 7年債：T(305回)+9─13bp 11月22日に起債予定 富士フイルムホールディングス 11/ 5 A 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、大和 ( 4901.T ) ダイキン工業 <0#6367=JFI> 11/ 5 A 期間5年・7年・10年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ 12月に起債予定 日立建機 <0#6305=JFI> 11/ 5 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＧＳ 今週後半に起債予定 ドン・キホーテ <0#7532=JFI> 11/ 5 A 期間：中期 主幹事：ＣＳ、岡三、ＳＭＢＣ日興 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 11月下旬に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29 A 期間3年・10年、発行額各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 12月に発行予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債) 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 12月に起債予定 住宅金融支援機構 11/ 6 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ 12月上旬に起債予定 10/ 2 <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 12月上旬に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2013年2月(400億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 12月に発行予定 9/20 A 期間20年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 12月に発行予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円程度 総額：4300億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 名古屋市 <0#0151=JFI> 11/ 8 A 期間10年、発行額200億円 主幹事：みずほ、大和、メリル