20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 東証１部指定 バイテック( 9957.T ) 東証２部から 日銀金融政策決定会合２日目 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０ マツダ新型「アテンザ」発表会 １０：３０ ２年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ 富士通 ドコモ向け冬モデル新商品発表会 １２：００─１４：００ 石原慎太郎前東京都知事会見（外国特派員協会） １２：３０ 日産ＥＶ「リーフ」の新モデル発表会 １４：００ 大阪証券取引所定例会見 １５：００めど １０月外国投信概況 １５：３０ 白川日銀総裁会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １９日（月） ０２３０ＧＭＴ 第３・四半期タイＧＤＰ １５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）プラス３（日中韓）首脳会議（プノンペン） ２０日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（メルボルン） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がＦＲＢの金融政策について 講演（ニューヨーク） １７１５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで 講演（ニューヨーク、質疑応答の予定） スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 ユーロ圏財務相会合 ブラジル休場 東アジア首脳会議（プノンペン） ＝＝海外主要企業決算＝＝ Q3 2013 Best Buy Co., Inc. ( BBY.N ) Q4 2012 Hewlett Packard Co ( HPQ.N ) （東京 ２０日 ロイター）