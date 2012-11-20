追加：起債予測一覧〔表〕＝11月20日現在

追加：・帝人を国内ＳＢ表に追加しました。 ・国際協力機構個人向け債（財投機関債表掲載）の備考欄に期間、起債日程など 新たな内容を追加しました。 ・高速道路機構などを政府保証債表に追加しました。 ・双日を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 帝人 <0#3401=JFI> 11/20 A 期間7年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 ＪＸホールディングス( 5020.T ) 11/19 A 期間10年 主幹事：大和、野村、みずほ ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 東洋紡 <0#3101=JFI> 11/19 A 期間3年・5年 主幹事：ＳＭＢＣ日興 12月上旬に起債予定 阿波銀行 <0#8388=JFI> 11/16 A 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 仮条件(利率)／0.35─0.75％ 12月7日に起債予定 東燃ゼネラル石油 ( 5012.T ) 11/15 A 期間5年・7年・10年 発行額：各100億円、200億円、 100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和、野村 来週半ばに起債予定 豊田自動織機 <0#6201=JFI> 11/14 AA 期間3年・5年・10年 発行額は各100億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／ 3年債：T(272回)+8─10bp 5年債：T(288回)+8─9bp 10年債：T(325回)+8bp 11月22日に起債予定 三井金属 <0#5706=JFI> 11/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ レンジ／L+38─40bp 11月22日に起債予定 東邦ガス <0#9533=JFI> 11/14 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(325回)+5─8bp 11月27日に起債予定 森永製菓 ( 2201.T ) 11/12 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ ＬＩＸＩＬグループ 11/ 6 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 <0#5938=JFI> 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 7年債：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(289回)+9─11bp 7年債：T(305回)+9─11bp 11月22日に起債予定 富士フイルムホールディングス 11/ 5 A 期間5年・7年・10年 ( 4901.T ) 発行額各400億円程度、200億円程度、 300億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、大和 レンジ／ 5年債：T(288回)+12─19bp 7年債：T(304回)+12─19bp 10年債：T(325回)+12─19bp 来週起債予定 ダイキン工業 <0#6367=JFI> 11/ 5 A 期間5年・7年・10年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ 12月に起債予定 日立建機 <0#6305=JFI> 11/ 5 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＧＳ レンジ／T(289回)+24─28bp 11月22日に起債予定 ドン・キホーテ <0#7532=JFI> 11/ 5 A 期間：中期 主幹事：ＣＳ、岡三、ＳＭＢＣ日興 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 11月下旬に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 新関西国際空港 11/19 A 期間3年・5年・10年、発行額各100億円程度 <0#0936=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 12月上旬に起債予定 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29 A 期間3年・10年、発行額各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 12月に発行予定 日本政策投資銀行 11/19 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 第4四半期に発行予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 期間6年(第16回債)・10年(第17回債) 発行額各100億円、個人向け(ＪＩＣＡ債) 仮条件(利率)／ 6年債：0.20─0.60％ 10年債：0.50─1.10％ 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 12月7日に起債予定 申込期間：12月10日─25日 払込期日：12月26日 格付け：ＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)