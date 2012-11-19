起債条件一覧〔表〕＝11月20日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 21 丸井グループ 100 5 0.57 L+21 11/26 野 村 A‐ <0#8252=JFI> 22 丸井グループ 50 7 0.85 L+35 11/26 野 村 A‐ <0#8252=JFI> 166 オリックス<0#8591=JFI> 350 5 0.725 ─ 12/ 7 三菱UFJMS A SMBC日興 大 和 300 北陸電力 <0#9505=JFI> 100 4 0.50 ─ 11/30 野 村 AA‐ 278 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 0.45 ─ 11/22 大 和 AA‐ -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・オリックス債：個人投資家向けに販売。 ・北陸電力債：個人投資家向けに販売。 ・四国電力債：個人投資家向けに販売。 格付けはＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）、格下げ方向でレーティング・モニター中。 【起債条件一覧＝財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 12 日本私立学校振興・ 50 10 0.766 T325+2.5 11/20 三菱UFJMS AA 共済事業団<0#0947=JFI> SMBC日興 97 高速道路機構 300 10 0.765 T325+3.3 11/20 注参照 AA+ <0#0905=JFI> Aa3 -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・高速道路機構第９７回債：事務幹事はアール・ビー・エス。 【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 50 鉄道建設・運輸施設整備 270 4 0.204 T284+5 11/29 野 村 AA 支援機構<0#1295=JFI> みずほ Aa3 Ｇ Ｓ 51 鉄道建設・運輸施設整備 140 10 0.762 T325+2.5 11/20 野 村 AA 支援機構<0#1295=JFI> みずほ Aa3 Ｇ Ｓ -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 69 都市再生機構 200 3 0.206 T275+10 11/26 大 和 AA <0#0917=JFI> 三菱UFJMS AA 野 村 Aa3 70 都市再生機構 100 5 0.285 T289+8 11/26 大 和 AA <0#0917=JFI> 三菱UFJMS AA 野 村 Aa3 71 都市再生機構 100 10 0.767 T325+3.5 11/26 大 和 AA <0#0917=JFI> 三菱UFJMS AA 野 村 Aa3 -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝投資法人債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 6 森ヒルズリート投資法人 50 3 0.78 L+48 11/28 SMBC日興 AA‐ <0#3234=JFI> 三菱UFJMS みずほ 7 森ヒルズリート投資法人 20 5 0.97 L+61 11/28 SMBC日興 AA‐ <0#3234=JFI> 三菱UFJMS みずほ 15 日本プライムリアルティ 50 5 0.68 L+31 11/22 みずほ AA‐ 投資法人 <0#8955=JFI> 三菱UFJMS A3 SMBC日興 A 16 日本プライムリアルティ 20 7 1.03 L+52 11/22 みずほ AA‐ 投資法人 <0#8955=JFI> SMBC日興 A3 大 和 A -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【発行条件一覧（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 回 発行額 期間 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 号 (億円) (年) (％) （bp） -------------------------------------------------------------------------------- インドネシア共和国注 600 10 1.13 L+30 11/22 注参照 ─ -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・インドネシア共和国債： 私募。 回号はシリーズＣ（２０１２）。 国