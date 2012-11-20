追加：日銀決定会合関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の記事番号をダブルクリックして下さい。 《金融政策決定会合》 ◎WRAPUP1: 日銀が金融政策を維持、連続緩和の効果見極め 総裁は安倍発言に慎重な見解 [ID:nTK0558149] ◎UPDATE3: 日銀、金融政策の据え置き決定 景気判断「当面弱め」に下方修正[ID:nTK0557705] ◎金融政策の現状維持を全員一致で決定＝日銀[ID:nT9E8DF05I] 《総裁会見》 ◎UPDATE2: 日銀法改正は慎重な検討必要、国債引受れば長期金利上昇リスク＝日銀総裁[ID:nTK0558067] 《要人発言》 ◎UPDATE1: 日銀の政策維持は連続緩和の効果見極め、「結果出す」金融緩和を＝前原経財相[ID:nTK0557793] ◎UPDATE1: 自民総裁の日銀関連発言は政治介入、デフレ脱却の責務は政府にも＝前原経財相[ID:nTK0557663] ◎安倍自民総裁の日銀めぐる発言、中塚金融相が「独裁政権」と批判[ID:nTK0557615] ◎UPDATE1: 日銀の建設国債直接引き受けは禁じ手、財政規律失われる＝城島財務相[ID:nTK0557649] 《分析記事》 ◎〔焦点〕景気見通し下方修正も緩和は見送った日銀、年末に動けば後追いの印象も [ID:nTK0558151] ◎〔焦点〕日銀が景気見通し「弱め」修正で政府と足並み、12月は政治よりも景気面から緩和圧力 [ID:nTK0558001] ◎COLUMN-日本の「急所」は長期金利上昇に弱い構図、副作用多い政策は経済にマイナス[ID:nTK0558109] ◎〔焦点〕資金供給による円安誘導には限界、政治も政策総動員する必要 [ID:nTK0557849] ◎〔アングル〕英中銀が「新手」の金融緩和、マネタイゼーション議論に一石[ID:nTK0557261] 《関連記事》 ◎民主党の衆院選マニフェスト最終案、14年度にデフレ脱却目指す方針を明記[ID:nT9E8MC00M] 《市場の見方》 ◎日銀総裁会見こうみる ・追加緩和は12月会合を有力視＝第一生命経研 熊野氏 [ID:nTK0558013] ・大胆な緩和策には距離を置く形＝ＳＭＢＣ日興 岩下氏[ID:nTK0558019] ・円高は限定的、緩和姿勢や次期総裁めぐる思惑で＝ＢＢＨ 村田氏 [ID:nTK0558031] ◎日銀会合こうみる ・選挙の駆け引き道具とされ、今回動けば市場に不信感も＝三菱ＵＦＪＭＳ 六車氏[ID:nTK0557809] ・景気見通し過度に楽観的、12月にも追加緩和の公算＝クレディスイス 白川氏[ID:nTK0557799] ・近々、緩和圧力がかかってくる可能性＝三井住友信託銀 瀬良氏[ID:nTK0557775] ・驚きなし、政治圧力への対応に注目＝みずほ 早乙女氏[ID:nTK0557751] ・自然体での政策判断＝みずほインベ 落合氏[ID:nTK0557743] ・政治からの緩和アプローチが株価に追い風＝松井証 窪田氏[ID:nTK0557739] ・現状維持は織り込み済み、会見で市場の期待に水差せば円買いも＝シティバンク 尾河氏[ID:nTK0557721] ・12月に10兆円程度の追加緩和を予想＝マネックス証券 村上氏[ID:nTK0557713] 《市場の反応》 ◎〔クロスマーケットアイ〕日銀会合後の「反動」は限定的、追加緩和期待が継続 [ID:nTK0557903] ◎〔金利マーケットアイ〕[nTK0557331] ◎〔外為マーケットアイ〕[nTK0557355] ◎〔株式マーケットアイ〕[nTK0557409] ［東京 ２０日 ロイター］