21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 エストラスト( 3280.T ) 東証マザーズ市場 公開価格1350円 ０８：５０ １０月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出‐4,9％、輸入‐3.2％、貿易赤字3600億円） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：００ 鉄連会長会見 １４：００ 日銀金融経済月報（１１月） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（メルボルン） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省２１日物出納管理証券入札 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がＦＲＢの金融政策について 講演（ニューヨーク） １７１５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで 講演（ニューヨーク、質疑応答の予定） スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 ユーロ圏財務相会合 ブラジル休場 ＝＝海外主要企業決算＝＝ Q3 2013 Best Buy Co., Inc. ( BBY.N ) Q4 2012 Hewlett Packard Co ( HPQ.N ) ２１日（水） ０９３０ＧＭＴ １１月７─８日の英金融政策委員会の議事録 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ドイツ１０年債入札 ポルトガル３カ月・６カ月・１８カ月物国債 （東京 ２１日 ロイター）