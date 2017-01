21日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 新規上場 エストラスト( 3280.T ) 東証マザーズ市場 公開価格1350円 08:50 10月貿易統計(財務省)[JPTBAL=ECI] (予測中央値:前年比 輸出‐4,9%、輸入‐3.2%、貿易赤字3600億円) 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:30 流動性供給入札(財務省) 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 12:45 流動性供給入札結果(財務省) 13:00 鉄連会長会見 14:00 日銀金融経済月報(11月) 17:00 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省) ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 20日(火) 0030GMT 豪中銀理事会議事録 0700GMT 10月独生産者物価指数(連邦統計庁)[DEPPIY=ECI] 0700GMT スティーブンス豪中銀総裁が講演(メルボルン) 1245GMT 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン)[USUBSW=ECI] 1330GMT 10月米住宅着工件数(商務省)[USHSTM=ECI] 1630GMT 米財務省4週間物TB入札 1630GMT 米財務省21日物出納管理証券入札 1355GMT 米週間レッドブック大規模小売店売上高 (インスティネット・リサーチ)[USREDY=ECI] 1400GMT ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁がFRBの金融政策について 講演(ニューヨーク) 1715GMT バーナンキFRB議長がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで 講演(ニューヨーク、質疑応答の予定) スペイン12カ月・18カ月物国債入札 ユーロ圏財務相会合 ブラジル休場 ==海外主要企業決算== Q3 2013 Best Buy Co., Inc. ( BBY.N ) Q4 2012 Hewlett Packard Co ( HPQ.N ) 21日(水) 0930GMT 11月7─8日の英金融政策委員会の議事録 1200GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1330GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1358GMT 11月米製造業PMI速報値(マークイット)[USPMIM=ECI] 1455GMT 11月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] 1500GMT 10月米景気先行指数(コンファレンス・ボード)[USLEAD=ECI] 1600GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1600GMT 米財務省2年・5年・7年債入札条件 1800GMT 米財務省インフレ指数連動10年債入札 ドイツ10年債入札 ポルトガル3カ月・6カ月・18カ月物国債 (東京 21日 ロイター)