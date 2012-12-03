4日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
指定替え：東証１部指定 ジャパンパイル(5288.T) 東証２部から
衆院選公示（１６日投開票）
０８：５０ １１月マネタリーベース（日銀）
１０：３０ １０月毎月勤労統計（厚生労働省）
１０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）
１０：３０ 日産自 新型「シルフィ」発表会
１２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：３０ 経済同友会代表幹事会見
１５：００ごろ １１月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング）
１５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
３日（月）
００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
０１００ＧＭＴ １１月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局）
０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI]
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
１３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI]
１４００ＧＭＴ ニューヨーク連銀のダドリー総裁がボストン地区連銀とニューヨーク連銀
主催のワークショップで挨拶（ニューヨーク）
１５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１７４５ＧＭＴ ボストン地区連銀のローゼングレン総裁がボストン地区連銀とニューヨーク
連銀主催のワークショップで講演（ニューヨーク）
１８４０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演
（アーカンソー州リトルロック）
１１月米自動車販売台数
ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル）
ノワイエ仏中銀総裁、白川方明・日銀総裁、中尾武彦財務官が
「ユーロプラス・ファイナンシャル・フォーラム」に出席（東京）
ドイツ６カ月物国債入札
４日（火）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]
０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表
１５４５ＧＭＴ タルーロＦＲＢ理事が「産業構造とシステミックリスク規制」に
ついて講演
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
ＥＵ財務相理事会
（東京 ４日 ロイター）
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