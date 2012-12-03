4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 指定替え：東証１部指定 ジャパンパイル( 5288.T ) 東証２部から 衆院選公示（１６日投開票） ０８：５０ １１月マネタリーベース（日銀） １０：３０ １０月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １０：３０ 日産自 新型「シルフィ」発表会 １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ 経済同友会代表幹事会見 １５：００ごろ １１月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１００ＧＭＴ １１月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ニューヨーク連銀のダドリー総裁がボストン地区連銀とニューヨーク連銀 主催のワークショップで挨拶（ニューヨーク） １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７４５ＧＭＴ ボストン地区連銀のローゼングレン総裁がボストン地区連銀とニューヨーク 連銀主催のワークショップで講演（ニューヨーク） １８４０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演 （アーカンソー州リトルロック） １１月米自動車販売台数 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ノワイエ仏中銀総裁、白川方明・日銀総裁、中尾武彦財務官が 「ユーロプラス・ファイナンシャル・フォーラム」に出席（東京） ドイツ６カ月物国債入札 ４日（火） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表 １５４５ＧＭＴ タルーロＦＲＢ理事が「産業構造とシステミックリスク規制」に ついて講演 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ＥＵ財務相理事会 （東京 ４日 ロイター）