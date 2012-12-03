起債予測一覧〔表〕＝12月4日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住友不動産 <0#8830=JFI> 12/ 3 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：大和 今週後半に起債予定 関西アーバン銀行<0#8545=JFI> 12/ 3 AA 期間10年、発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 (10ノンコール5) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／L+195─205bp 12月7日に起債予定 十六銀行 ( 8356.T ) 12/ 3 A 期間10年、発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 (10ノンコール5、ステップアップ付) 主幹事：野村 成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 2013年1月に起債予定、2月に発行予定 三菱ケミカルホールディングス 11/29 AA 期間5年・7年 <0#4188=JFI> 発行額各150億円、100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 ＳＭＢＣ日興 7年債：大和、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(289回)+26─29bp 7年債：T(305回)+31─36bp 12月6日に起債予定 大阪ガス <0#9532=JFI> 11/29 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(新発)+5─6bp 12月6日に起債予定 三菱地所 <0#8802=JFI> 11/29 AA 期間8年・12年 発行額各150億円、100億円 主幹事： 8年債：ＳＭＢＣ日興、シティＧ 12年債：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 8年債：T(312回)+9─10bp 12年債：T(73回)+12─13bp 12月5日に起債予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/28 A 期間2年、発行額200億円程度 主幹事：みずほ 12月に起債予定 住友商事 <0#8053=JFI> 11/28 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 メリル レンジ／T(新発)+16─19bp 12月5日に起債予定 フジシールインターナショナル 11/28 AA 期間5年、発行額50億円 ( 7864.T ) 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 来週前半に起債予定 りそなホールディングス 11/27 AA 期間5年、発行額300億円 <0#8308=JFI> (増額の可能性あり) 主幹事：野村、大和、シティＧ レンジ／T(289回)+22─24bp 12月6日に起債予定 旭硝子 <0#5201=JFI> 11/26 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 野村ホールディングス 11/26 A 期間3年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 12月11日に起債予定 12月21日に発行予定 サンケン電気 <0#6707=JFI> 11/26 AA 期間3年、発行額40億円程度 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+145─155bp 12月7日に起債予定 明治ホールディングス 11/26 A 期間5年 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ 興銀リース ( 8425.T ) 11/26 A 期間3年、発行額100億円 主幹事：みずほ ＪＲ西日本 <0#9021=JFI> 11/26 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ 今週後半に起債予定 ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/22 A 期間5年・10年・20年 発行総額500億円程度 主幹事：野村、みずほ 12月に起債予定 シチズンホールディングス 11/22 A 主幹事：野村、みずほ、ＳＭＢＣ日興 ( 7762.T ) 帝人 <0#3401=JFI> 11/20 AA 期間7年、発行額150億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 レンジ／T(305回)+29─31bp 12月5日に起債予定 ＪＸホールディングス( 5020.T ) 11/19 AA 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、みずほ ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 今週後半に起債予定 東洋紡 <0#3101=JFI> 11/19 AA 期間3年・5年 発行額各50億円、100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：L+20─24bp 5年債：L+36─40bp 12月6日に起債予定 阿波銀行 <0#8388=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 仮条件(利率)／0.35─0.75％ 12月7日に起債予定 ダイキン工業 <0#6367=JFI> 11/ 5 AA 期間5年・7年・10年 発行額各100億円、100億円、 300億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ レンジ／ 5年債：T(289回)+28─31bp 7年債：T(305回)+35─39bp