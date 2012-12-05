6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場：ＩＢＪ6071.OSがジャスダックに 公開価格は１４５０円 ０８：３０ １２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０９：００ 電力システム改革専門委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（１２月債）の発行予定額など（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０ 東京電力 山口副社長会見（電事連） １４：４５ 財務副大臣会見 １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ５日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０１４５ＧＭＴ １１月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７００ＧＭＴ 第３・四半期フィンランドＧＤＰ ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ オズボーン英財務相が財政演説 １３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 １１月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 英中銀金融政策委員会（６日まで） ドイツ２年債入札 スペイン国債入札 タイ［国王誕生日］ ６日（木） ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １７００ＧＭＴ 第３・四半期米資金循環統計（ＦＲＢ） メルケル独首相がイスラエルのネタニヤフ首相と会談（ベルリン） （東京 ６日 ロイター）